Hai 'ông trùm Cbiz' tới TP.HCM: Cổ Thiên Lạc lộ nhan sắc thật, Hồng Kim Bảo phải ngồi xe lăn

Với các khán giả Việt, Cổ Thiên Lạc là cái tên chẳng quá xa lạ. Anh thậm chí còn được xem là nam thần thanh xuân của thế hệ 7X, 8X và 9X tại Việt Nam. Tài tử được biết đến qua các phim Loan Đao Phục Hận, Thần Điêu Đại Hiệp, Đại Thích Khách, Liệt Hỏa Hùng Tâm, Hồ Sơ Trinh Sát 4, Cỗ Máy Thời Gian... Trong đó, vai diễn Dương Quá trong Thần Điêu Đại Hiệp bản 1995, đóng cùng Lý Nhược Đồng của anh được khán giả trên khắp châu Á yêu thích và được xếp vào hàng kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

Vào chiều tối 5/11, 2 "ông trùm" hàng đầu Cbiz là sao võ thuật Hồng Kim Bảo và tài tử Cổ Thiên Lạc đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Lần này, 2 nam diễn viên đến TP.HCM để tham dự Gala Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8/11.

Ngay khi xuất hiện tại khu vực ga đến quốc tế, Cổ Thiên Lạc gây ấn tượng với phong cách thời trang trẻ trung. Qua cam thường, gương mặt Cổ Thiên Lạc ít nhiều lộ dấu hiệu tuổi tác. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì ngoại hình rất tốt với dáng người cao ráo, săn chắc. Bất chấp trời mưa to vẫn có rất đông người hâm mộ ra sân bay đón tài tử Hong Kong (Trung Quốc). Sau nhiều năm, khán giả Việt lại có cơ hội gặp gỡ chàng "Dương Quá" bằng xương bằng thịt ngoài đời.

Do chuyến bay bị delay, Cổ Thiên Lạc tỏ ra khá vội vã sau khi hạ cánh. Dù vậy, anh dành thời gian nán lại chụp ảnh kỷ niệm với những khán giả dành tình cảm cho mình. Đây là lần thứ 3 Cổ Thiên Lạc sang Việt Nam. Năm 2004, anh lần đầu đến TP.HCM trình diễn trong 1 đêm nhạc ở sân khấu Lan Anh. Khi đó, Cổ Thiên Lạc còn hát song ca với nữ ca sĩ Phương Thanh. Năm 2018, Cổ Thiên Lạc bí mật đến TP.HCM và có cuộc gặp gỡ với vlogger Phở Đặc Biệt, Isaac.

Trước ngày sang Việt Nam, Cổ Thiên Lạc cho biết háo hức để gặp gỡ người hâm mộ. "Hy vọng khán giả Việt Nam có thể cảm nhận được sức hấp dẫn và thành ý của phim Hong Kong. Các phim trình chiếu dịp này đều có phần võ thuật và câu chuyện vô cùng thu hút, chạm vào cảm xúc. Hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ phim Hong Kong. Đã lâu rồi tôi không được gặp người hâm mộ Việt, rất chờ đợi tái ngộ với các bạn", tài tử bày tỏ.

Trong năm 2025, Gala Điện ảnh Hong Kong đã lần lượt diễn ra tại Dubai, Bangkok, Kuala Lumpur, Phnom Penh và Jakarta. Trạm dừng TP.HCM đánh dấu một hành trình mới của gala.

Tiến sĩ Vương Anh Vĩ - Chủ tịch Viện hàn lâm Giải thưởng Điện ảnh Châu Á kiêm Chủ tịch Cục Phát triển Điện ảnh Hong Kong - cho biết: "Việt Nam là thị trường điện ảnh tràn đầy sức sáng tạo và sức sống. Lần này, Gala Điện ảnh Hong Kong đến với TP.HCM giúp cho điện ảnh Hong Kong bước lên một sân khấu rộng lớn hơn. Chúng tôi hy vọng thông qua dịp này có thể khiến công chúng châu Á cảm nhận được sức mạnh và tinh thần của điện ảnh Hong Kong".

Trong khuôn khổ Gala Điện ảnh Hong Kong sẽ có 4 buổi trình chiếu phim gồm các tác phẩm Cửu Long thành trại: Vi thành, Stuntman, Bốn con đường mòn và Cửu biệt trùng phùng.