Ferrari bốc cháy sau tai nạn khiến một người tử vong thương tâm, nạn nhân là nhà sáng lập game Call of Duty

Đoạn clip cho thấy chiếc xe lao ra khỏi đường hầm với tốc độ cao trước khi đâm vào rào chắn và bốc cháy dữ dội. Nạn nhân là Vince Zampella (55 tuổi), nhà sáng lập game Call of Duty đã thiệt mạng.

Video 1 giờ 47 phút trước 1 giờ 47 phút trước Ái My | Theo Phụ nữ sức khỏe

