Ferrari bốc cháy sau tai nạn khiến một người tử vong thương tâm, nạn nhân là nhà sáng lập game Call of Duty

Đoạn clip cho thấy chiếc xe lao ra khỏi đường hầm với tốc độ cao trước khi đâm vào rào chắn và bốc cháy dữ dội. Nạn nhân là Vince Zampella (55 tuổi), nhà sáng lập game Call of Duty đã thiệt mạng.
Video 1 giờ 47 phút trước

Ái My | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý