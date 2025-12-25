Phát hiện xe khách chở 112 kiện hàng chứa gần 1 tấn rắn hổ mang trên Quốc lộ 9

Đời sống 25/12/2025 10:56

Lực lượng chức năng phát hiện xe khách vận chuyển trái phép gần 1 tấn rắn hổ mang từ Lào về Việt Nam.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị, thông tin đã phát hiện vụ việc vận chuyển rắn hổ mang có tổng trọng lượng gần 1 tấn nhưng không có giấy tờ nguồn gốc.

Phát hiện xe khách chở 112 kiện hàng chứa gần 1 tấn rắn hổ mang trên Quốc lộ 9 - Ảnh 1
Gần 1 tấn rắn hổ mang được vận chuyển bằng xe khách. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 18/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an xã Lao Bảo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tổ chức kiểm tra trên tuyến đường Quốc lộ 9 đoạn qua xã Lao Bảo.

Qua tuần tra, lực lượng phát hiện ô tô khách gắn BKS 74F-00.126 đang dừng đỗ bên đường có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã kiểm tra.

Phát hiện xe khách chở 112 kiện hàng chứa gần 1 tấn rắn hổ mang trên Quốc lộ 9 - Ảnh 2
Trên xe có 112 kiện hàng, bên trong là 676 con rắn hổ mang với tổng trọng lượng là 924,2 kg. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 
Phát hiện xe khách chở 112 kiện hàng chứa gần 1 tấn rắn hổ mang trên Quốc lộ 9 - Ảnh 3
Số rắn được vận chuyển từ Lào về Việt Nam. Ảnh: Báo Lao Động. 

Công an xác định ông MVB (tài xế, 41 tuổi, phường Nam Đông Hà) và anh NĐK (phụ xe, 20 tuổi, phường Phong An, TP Huế) đang bốc xếp 112 kiện hàng, bên trong là 676 con rắn hổ mang với tổng trọng lượng là 924,2 kg không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Theo thông tin báo Lao Động, mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định số rắn hổ mang trên là của bà H.T.N (SN 1991, trú thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo), được vận chuyển từ Lào về Việt Nam theo đường tiểu ngạch. Trong quá trình thuê ông M.V.B và ông N.Đ.K vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo đúng quy định.

