Sau va chạm với xe giường nằm phần đầu xe tải bị bẹp dúm, người dân phải cạy cabin để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng ngày 22/12, UBND xã Ea Wer (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và ô tô khách khiến hai người trên xe tải bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, ô tô khách của nhà xe Bảo Ngọc BKS 43H-047.26 do tài xế Hoàng Ngọc Sơn (35 tuổi, trú xã Buôn Đôn) điều khiển lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 1 theo hướng Ea Súp - Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk).

Khi xe khách chạy đến địa phận xã Ea Wer, đã tông vào xe tải BKS 47C-338.24 do ông Nguyễn Minh Nhật (51 tuổi, trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chở theo vợ chạy theo hướng ngược lại.

Người dân phát cửa cứu tài xế bị mắc kẹt trong cabin - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, cú tông mạnh khiến xe tải bị đẩy lùi lại phía sau, lật nghiêng giữa đường, phần đầu xe bị bẹp dúm, hư hỏng. Ông Nhật cùng vợ bị thương, mắc kẹt trong cabin.

Phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã nhanh chóng phá cửa xe kéo hai nạn nhân ra ngoài đưa đi cấp cứu.

Về phần xe khách, may mắn không có ai bị thương. Tại hiện trường, cả hai phương tiện đều hư hỏng nặng phần đầu xe.

Được biết, khu vực xảy ra tai nạn đang thi công cầu, đắp đất hai đầu cầu thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1, nên chỉ tổ chức lưu thông một làn xe, các phương tiện phải di chuyển chậm và lần lượt qua khu vực này.

Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ việc, xe tải đang đi đúng phần đường theo chiều lưu thông, trong khi xe khách không nhường đường, lấn sang phần đường ngược chiều và tông trực diện, khiến xe tải lật nghiêng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Danh tính bất ngờ của đối tượng đâm nam bảo vệ bệnh viện tử vong Ngày 21/12, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ vụ nam bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long bị đâm tử vong. Nạn nhân là ông N.A.K. (45 tuổi, ngụ phường Phước Hậu).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-pha-cabin-cuu-cap-vo-chong-mac-ket-trong-xe-tai-sau-tai-nan-749080.html