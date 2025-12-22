Sáng 22/12, một vụ tai nạn đường sắt xảy ra trên địa bàn phường An Cựu, thành phố Huế, khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ. Thông tin này được lãnh đạo UBND phường An Cựu xác nhận.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 22/12, UBND phường An Cựu, TP Huế cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt, khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra vào lúc 23h25 ngày 21/12, tại km690+800 khu gian Huế - Hương Thủy, thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn đi qua phường An Cựu.

Người đàn ông tử vong được đưa về nhà để lo hậu sự - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Dân trí, đoàn tàu chở hàng HH7, do lái tàu V.V.A. (SN 1995, trú tại tỉnh Phú Thọ) điều khiển, đang lưu thông theo hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến vị trí km690+800, đoàn tàu đã va chạm với ông N.V.T. (SN 1957, trú tại phường Thuận Hóa, thành phố Huế) khi ông này đang đi bộ qua đường ray.

Hậu quả của vụ va chạm khiến ông T. tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn cũng gây ách tắc cục bộ tuyến đường sắt Bắc - Nam trong hơn 1 giờ.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoi-tren-uong-ray-nguoi-an-ong-bi-tau-hoa-tong-tu-vong-749077.html