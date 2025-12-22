Cháy nhà trong khu dân cư đông đúc ở Đà Nẵng, người dân hốt hoảng vì cháy lan, cảnh sát leo mái nhà phun nước

Đời sống 22/12/2025 10:54

ột ngôi nhà 4 tầng trong hẻm ở thành phố Đà Nẵng bất ngờ bốc cháy, cột khói cao hàng trăm mét và bao trùm cả khu dân cư.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 8h ngày 22/12, một ngôi nhà 4 tầng nằm trong hẻm đường Hà Thị Thân, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Theo người dân, ngọn lửa xuất phát từ tầng 4 ngôi nhà, sau đó nhanh chóng lan rộng, kèm theo khói đen bao trùm cả khu vực.

Bên trong căn nhà là xưởng sản xuất khung tranh, ảnh nên vật liệu cháy chủ yếu là gỗ, giấy, mút xốp, khiến đám cháy phát triển nhanh và sinh nhiều khói.

Cháy nhà trong khu dân cư đông đúc ở Đà Nẵng, người dân hốt hoảng vì cháy lan, cảnh sát leo mái nhà phun nước - Ảnh 1
Ngọn lửa xuất phát từ tầng 4 ngôi nhà - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan sang các nhà liền kề.

 

Do hẻm nhỏ, xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp, buộc phải đậu cách hiện trường khoảng 100m. Lực lượng chức năng chia thành nhiều tổ, leo lên mái các nhà xung quanh để phun nước, tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng.

Lãnh đạo UBND phường An Hải cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác xử lý vụ việc.

Cháy nhà trong khu dân cư đông đúc ở Đà Nẵng, người dân hốt hoảng vì cháy lan, cảnh sát leo mái nhà phun nước - Ảnh 2Cháy nhà trong khu dân cư đông đúc ở Đà Nẵng, người dân hốt hoảng vì cháy lan, cảnh sát leo mái nhà phun nước - Ảnh 3
Đám cháy nhanh chóng lan rộng, bốc khói ngùn ngụt từ tầng 3, gây thiệt hại về tài sản - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Đến hơn 9h30 cùng ngày, khu vực tầng 4 vẫn còn khói, các lực lượng tiếp tục phun nước, làm mát và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Vụ cháy không ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân, thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Danh tính bất ngờ của nữ du khách bị điều tra vì 'quỳ gối, nằm trên yên' khi chạy môtô

Danh tính bất ngờ của nữ du khách bị điều tra vì 'quỳ gối, nằm trên yên' khi chạy môtô

Ngày 21/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc một phụ nữ quốc tịch Nga có hành vi điều khiển mô tô biểu diễn nguy hiểm trên đường sang Phòng Cảnh sát hình sự để điều tra theo thẩm quyền.

