Rộ tin đồn Triệu Lệ Dĩnh đã hết thời, không làm 'khách mời' cho đàn em

Tin đồn Triệu Lệ Dĩnh làm cameo cho đàn em bùng nổ trên Hotsearch Weibo đã khiến cộng đồng fan của nữ diễn viên không khỏi ngỡ ngàng. Đối với một diễn viên sở hữu hàng loạt tác phẩm quốc dân như Hoa Thiên Cốt, Minh Lan Truyện hay gần đây nhất là Dữ Phượng Hành, việc đóng vai phụ cho bất kỳ ai cũng được xem là chuyện hy hữu.

Mạng xã hội xứ Trung những ngày cuối năm 2025 đang sục sôi trước thông tin chấn động: "Nữ hoàng phim truyền hình" Triệu Lệ Dĩnh sẽ góp mặt trong dự án cổ trang tiên hiệp Tiêu Dao do Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo đóng chính. Tuy nhiên, thay vì giữ vị trí trung tâm, nàng Hoa đán 85 lại xuất hiện với tư cách diễn viên khách mời (cameo).

Ngay lập tức, một làn sóng tranh luận gay gắt đã nổ ra trên khắp các diễn đàn. Nhiều ý kiến cho rằng việc một minh tinh cấp S+ như Triệu Lệ Dĩnh lại đi "làm nền" cho đàn em lứa 90 như Đàm Tùng Vận là sự thụt lùi về vị thế.

Trước khi bàn đến những tranh cãi về vị thế, không thể phủ nhận Tiêu Dao đang là dự án cổ trang được săn đón nhất cuối năm 2025. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Đàm Tùng Vận với dòng phim tiên hiệp sau thời gian dài thống trị mảng phim hiện đại và chính kịch.

Phim xoay quanh truyền thuyết về Ngọc Lễ Thần Tuyền - dòng suối thần mà cả hai giới đều khao khát chiếm đoạt bởi lòng tham và dục vọng. Tiêu Dao, trong một lần tình cờ, đã lạc vào Vạn Yêu Cốc và làm đảo lộn trật tự nơi đây. Tại đây, cô gặp gỡ Hồng Diệp, vị Yêu Vương đang gánh vác sứ mệnh bảo vệ quê hương. Từ chỗ e dè và đối địch, cả hai buộc phải đồng hành để giải mã những kỳ án hiểm nguy và đối đầu với những kẻ địch thần bí.

Trong hành trình đó, Hồng Diệp dần nhận ra Tiêu Dao chính là sự khác biệt duy nhất giữa thế gian đầy toan tính - một cô gái có linh hồn thuần túy đáng quý. Chuyện tình của họ nảy nở giữa ranh giới của các chủng tộc và cuộc chiến tranh giành quyền lực.

Với sự nhào nặn của đạo diễn Từ Kỷ Châu (người đứng sau siêu phẩm Cuồng Phong), Tiêu Dao không chỉ đơn thuần là phim lãng mạn mà còn cài cắm những triết lý sâu sắc về nhân sinh và sự hy sinh. Việc dự án này cán mốc hơn 1 triệu lượt đặt xem trước trên iQiyi minh chứng cho sức hút không thể chối từ của bộ đôi Hầu - Đàm.

Lộ ảnh hiếm thời chưa nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh Loạt ảnh hiếm nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, nhận về nhiều bình luận tích cực. Nhiều khán giả cho rằng, chính quá khứ giản dị ấy đã góp phần tạo nên một Triệu Lệ Dĩnh của hiện tại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-on-trieu-le-dinh-a-het-thoi-khong-lam-khach-moi-cho-an-em-749457.html