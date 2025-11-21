Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của công chúng khi mới đây, nghi vấn con trai của cô bị chụp lén một lần nữa lan truyền trên mạng xã hội.

Mới đây, hình ảnh bị cho là chụp trộm nhanh chóng khiến dư luận xôn xao, buộc phía studio của nữ diễn viên phải lên tiếng mạnh mẽ để bảo vệ quyền riêng tư cho trẻ vị thành niên.

Ngay trong chiều cùng ngày, studio của Triệu Lệ Dĩnh đăng bài viết với lời lẽ dứt khoát, đề nghị truyền thông và cư dân mạng không đưa ống kính về phía trẻ em, đặc biệt là trẻ chưa đủ tuổi nhận thức và tự bảo vệ bản thân.

Đại diện cho biết: "Hành vi này có thể gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ vị thành niên. Hy vọng mọi người ngừng lan truyền, không ủng hộ việc tiết lộ đời tư cá nhân, cùng nhau bảo vệ sự bình yên cho mỗi người".

Không phải lần đầu tiên vấn đề này xảy ra. Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng từng trực tiếp đăng tải lời nhắn, bày tỏ mong muốn truyền thông và người hâm mộ tôn trọng trẻ nhỏ: cô khẩn thiết xin mọi người “không hướng ống kính về phía trẻ em”. Với tư cách là một người mẹ, nữ diễn viên đặt sự an toàn và quyền riêng tư của con trai lên hàng đầu.

Dù đã ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn duy trì mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con. Cả hai thi thoảng được thấy đưa quý tử đi ăn, đi chơi như một gia đình. Tuy nhiên, nữ diễn viên vô cùng kín tiếng, chưa bao giờ công khai diện mạo hay thông tin cụ thể của con trai.

Thỉnh thoảng, cô chỉ chia sẻ một vài khoảnh khắc chụp từ sau lưng hoặc khung hình không lộ mặt nhằm giữ sự an toàn tuyệt đối cho bé.

Vụ việc lần này một lần nữa cho thấy vấn nạn xâm phạm đời tư nghệ sĩ, đặc biệt là con cái của họ, vẫn diễn ra dai dẳng. Việc chụp lén, theo dõi, đăng tải thông tin cá nhân mà không có sự cho phép không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây tổn thương tâm lý cho người trong cuộc. Ở trường hợp của Triệu Lệ Dĩnh, con trai cô vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện, việc bị chụp lén có thể khiến trẻ gặp nguy hiểm hoặc chịu áp lực vô hình mà chính bố mẹ cũng khó kiểm soát.

Triệu Lệ Dĩnh phủ nhận tin hợp tác với Đặng Siêu và em trai của Phạm Băng Băng Trước đó, một số trang tin đồn thổi rằng, Triệu Lệ Dĩnh sẽ hợp tác cùng Đặng Siêu và Phạm Thừa Thừa (em trai của Phạm Băng Băng) trong một tác phẩm được mang tên “Điều 17”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-noi-gian-khi-canh-san-anh-huong-vao-con-trai-cung-746819.html