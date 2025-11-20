Kể từ ngày mai, thứ Sáu 21/11/2025, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, hậu vận phú quý, ngồi yên tiền tài tự động rơi vào túi

Tâm linh - Tử vi 20/11/2025 15:45

3 con giáp hưởng trọn lộc trời, hậu vận phú quý, ngồi yên tiền tài tự động rơi vào túi.

Tuổi Dần

Thần Tài sẽ mang lại tin vui tiền bạc, một số nguy cơ đã được loại bỏ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn. Với những ai chăm chỉ tiết kiệm, lúc này bạn cảm thấy khá hài lòng với tình tình tài chính hiện tại. Đồng thời, bạn có quyền chiều chuộng bản thân mình một chút ngày nhưng đừng thái quá đến mức không cần thiết và làm hư chính bạn.

Ngũ hành tương sinh mang tới những điều tốt đẹp liên quan tới mối quan hệ cho người tuổi Dần cảm thấy hoàn toàn dễ chịu trong ngày này. Các cặp đôi cũng rất thấu hiểu, biết chia sẻ vui buồn cùng nhau trong thời gian dịch bệnh này.

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 21/11/2025, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, hậu vận phú quý, ngồi yên tiền tài tự động rơi vào túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ đón tin có tài lộc. Việc đầu tư, kinh doanh có dấu hiệu thu lời, lợi nhuận vô cùng khả quan. Đây là nền tảng để người tuổi này có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu lâu dài. Về mặt công việc, cát khí cũng giúp những nỗ lực những tháng qua của bạn này sẽ nhận được sự chú ý từ lãnh đạo, có cơ hội thăng tiến trong thời gian này.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này lúc này đang dần được cải thiện, bạn cũng cảm nhận được sự chân thành mà đối phương đang dành cho mình trong thời gian qua. Vì thế, bạn cảm thấy vững tin hơn bao giờ hết về tương lai của hai người.

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 21/11/2025, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, hậu vận phú quý, ngồi yên tiền tài tự động rơi vào túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Quý nhân dự báo một cơ hội tuyệt vời sẽ đến với người tuổi Mùi, giúp cho bản mệnh có thể kết nối với bạn bè, thậm chí nhận được sự hỗ trợ của họ. Nhờ đó mà sự nghiệp và công việc của con giáp này cũng thuận lợi và suôn sẻ hơn. Do đó, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội này để tìm thấy vị trí tốt hơn cho mình.

Ngũ hành tương sinh mang lại những điều kiện thuận lợi cho bản mệnh ngay lúc này như sức khỏe dồi dào để thực hiện công việc hay có sự trợ giúp của người nhà để những khó khăn dần lùi bước để bạn cảm thấy an tâm hơn về tương lai.

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 21/11/2025, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, hậu vận phú quý, ngồi yên tiền tài tự động rơi vào túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài bung tỏa vận may trong những ngày cuối tháng 11, 3 con giáp tranh thủ may túi 10 gang mang ra đựng vàng, gia đạo thập toàn thập vẹn

Thần Tài bung tỏa vận may trong những ngày cuối tháng 11, 3 con giáp tranh thủ may túi 10 gang mang ra đựng vàng, gia đạo thập toàn thập vẹn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đổ xăng không trả tiền, tài xế ô tô phóng xe bỏ chạy khiến một nhân viên bị thương

Đổ xăng không trả tiền, tài xế ô tô phóng xe bỏ chạy khiến một nhân viên bị thương

Video 1 giờ 35 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên, chính thức thoát khổ

Sau đêm nay, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên, chính thức thoát khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Thương tâm: Bé trai 5 tuổi tử vong khi vô tình rơi từ tầng 3 chung cư xuống đất

Thương tâm: Bé trai 5 tuổi tử vong khi vô tình rơi từ tầng 3 chung cư xuống đất

Video 1 giờ 39 phút trước
Bạch Kính Đình vướng nghi vấn có thái độ không tốt với nhân viên

Bạch Kính Đình vướng nghi vấn có thái độ không tốt với nhân viên

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Nội thất Anh Khoa gợi ý mẫu tủ quần áo gỗ công nghiệp giảm giá lớn dịp tết 2026

Nội thất Anh Khoa gợi ý mẫu tủ quần áo gỗ công nghiệp giảm giá lớn dịp tết 2026

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Đang làm vườn, người đàn ông bị sạt lở đất đá vùi lấp tử vong thương tâm

Đang làm vườn, người đàn ông bị sạt lở đất đá vùi lấp tử vong thương tâm

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được TRỜI chấm sổ vàng, giẫm trúng bạc, vận đại Phát Tài, tiền vào cửa trước, LỘC ập cửa sau

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được TRỜI chấm sổ vàng, giẫm trúng bạc, vận đại Phát Tài, tiền vào cửa trước, LỘC ập cửa sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Gia đình 4 người bất ngờ bị buồn nôn dữ dội, nôn mửa và chóng mặt rồi tử vong khi đi du lịch

Gia đình 4 người bất ngờ bị buồn nôn dữ dội, nôn mửa và chóng mặt rồi tử vong khi đi du lịch

Video 2 giờ 14 phút trước
Hai ngôi sao mạng xã hội lao vào ẩu đả dữ dội trên máy bay khiến hành khách hoảng loạn

Hai ngôi sao mạng xã hội lao vào ẩu đả dữ dội trên máy bay khiến hành khách hoảng loạn

Video 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 21/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

Tử vi thứ Sáu 21/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

Chúc mừng 3 con giáp đúng ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch, Tài Vận cực kì rực rỡ, đón Vinh Hoa Phú Quý, cuộc sống viên mãn như ý

Chúc mừng 3 con giáp đúng ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch, Tài Vận cực kì rực rỡ, đón Vinh Hoa Phú Quý, cuộc sống viên mãn như ý

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 20/11/2025, 3 con giáp làm ăn phất lên vù vù, coi chừng bị TÀI LỘC đè bẹp dí, hạnh phúc như ý, cuộc sống sung túc mỹ mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 20/11/2025, 3 con giáp làm ăn phất lên vù vù, coi chừng bị TÀI LỘC đè bẹp dí, hạnh phúc như ý, cuộc sống sung túc mỹ mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, ngày 20/11/2025, 3 con giáp sao tốt chiếu mệnh, đón cơn mưa tiền tỉ, vận khí tươi tốt, khắp người dát vàng

Qua đêm nay, ngày 20/11/2025, 3 con giáp sao tốt chiếu mệnh, đón cơn mưa tiền tỉ, vận khí tươi tốt, khắp người dát vàng

Thần Tài bung tỏa vận may trong những ngày cuối tháng 11, 3 con giáp tranh thủ may túi 10 gang mang ra đựng vàng, gia đạo thập toàn thập vẹn

Thần Tài bung tỏa vận may trong những ngày cuối tháng 11, 3 con giáp tranh thủ may túi 10 gang mang ra đựng vàng, gia đạo thập toàn thập vẹn

Sau đêm nay, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên, chính thức thoát khổ

Sau đêm nay, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên, chính thức thoát khổ

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được TRỜI chấm sổ vàng, giẫm trúng bạc, vận đại Phát Tài, tiền vào cửa trước, LỘC ập cửa sau

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được TRỜI chấm sổ vàng, giẫm trúng bạc, vận đại Phát Tài, tiền vào cửa trước, LỘC ập cửa sau

Trước ngày Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp 'tiền rơi trúng đầu', của nả ùa về như thác lũ, phú quý ngập lối, trúng số độc đắc liên tiếp

Trước ngày Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp 'tiền rơi trúng đầu', của nả ùa về như thác lũ, phú quý ngập lối, trúng số độc đắc liên tiếp

Trong 3 ngày cuối tuần liên tiếp (21, 22 và 23/11), 3 con giáp gặp nhiều hỷ sự, lắm phúc, nhiều lộc, hưởng thụ cuộc sống giàu sang

Trong 3 ngày cuối tuần liên tiếp (21, 22 và 23/11), 3 con giáp gặp nhiều hỷ sự, lắm phúc, nhiều lộc, hưởng thụ cuộc sống giàu sang