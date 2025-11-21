Lâm Đồng: Xuyên đêm sơ tán hàng trăm hộ dân ra khỏi vùng rốn lũ Cát Tiên

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng 21.11, bà Trần Thị Thế Ngọc, Chủ tịch UBND xã Cát Tiên (Lâm Đồng), cho biết ba ngày trước, ngay khi nhận thông tin các hồ thủy điện xả lũ, địa phương đã chủ động kích hoạt phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó đợt ngập lụt.

Tương tự, tại các xã Cát Tiên 2 và Cát Tiên 3, chính quyền và người dân đều chủ động ứng phó mưa lũ.

Bà Ngọc cho biết thêm, từ chiều 20.11, Quân khu 7 đã tăng cường 80 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến xã Cát Tiên để phối hợp với công an, dân quân và lực lượng tại chỗ xuyên đêm đưa hàng trăm người đến nơi an toàn, trong đó có nhiều người già và người bệnh. Các lực lượng cũng hỗ trợ người dân di dời tài sản lên cao, đưa bò sữa và gia súc lên các triền đồi để tránh lũ.

Ông Nguyễn Hoàng Lịch, Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 2, cho biết trong đêm 20.11, địa phương đã sơ tán gần 100 hộ ở các thôn Đức Phổ, Phổ Thuận, Cát Lâm 2, Sơn Hải và Phước Thái. Lực lượng phòng thủ khu vực 3 cũng điều 20 quân nhân và ca nô đến hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi tránh lũ an toàn.

Ông Trần Quang Trừng, Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3, cho biết trong đêm 20.11, lực lượng chức năng đã hỗ trợ 39 hộ ở các vùng trũng của các thôn Hòa Thịnh, Liên Phương, Trấn Phú và Trung Hưng sơ tán, đồng thời kê dọn vật dụng, tài sản lên cao. Xã cũng đã thành lập 4 tổ xung kích, mỗi tổ 30 người, trang bị xuồng máy và áo phao để kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó với lũ.

Lực lượng chức năng đã hỗ trợ 39 hộ ở các vùng trũng của các thôn Hòa Thịnh, Liên Phương, Trấn Phú và Trung Hưng sơ tán. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Đến sáng 21.11, xã Cát Tiên đã kịp thời di dời hơn 400 hộ với 2.000 người dân và tài sản đến nơi an toàn để tránh lũ.

Theo thông tin báo Dân Trí, ở diễn biến khác, sáng 21.11, nhiều hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có thông báo giảm lưu lượng xả lũ sau 2 ngày nước gây ngập nhiều khu dân cư.

Theo đó, Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi xả tràn qua hồ Đơn Dương 1.400m3/s vào ngày 20/11, nay giảm xuống 500m3/s. Công ty Cổ phần Thủy điện Đồng Nai (đơn vị quản lý thủy điện Đồng Nai 3 và 4) xả tràn 2.300m3/s vào chiều 20/11, nay giảm xuống còn 800m3/s. Hồ Đại Ninh giảm từ 900m3/s còn 800m3/s.

Nhà dân tại xã D'ran bị nước lũ cô lập. Ảnh: Báo Dân Trí.

Như Dân trí đã thông tin, mưa lớn kéo dài những ngày qua kết hợp các hồ thủy điện xả lũ khiến nhiều khu dân cư, vùng sản xuất của người dân bị ngập sâu. Trong đó, nước lũ gây thiệt hại nặng về tài sản cho người dân xã D’ran, xã Hiệp Thạnh, xã Ka Đô, Lâm Đồng. Cơ quan chức năng ghi nhận 4 người tại xã Lạc Dương tử vong do lũ cuốn, sạt lở đất.