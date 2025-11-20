Khánh Hòa: Giải cứu 33 người mắc kẹt trên xe khách bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ

Chỉ trong thời gian ngắn, đội cứu hộ đã đưa toàn bộ 33 người rời khỏi xe và di chuyển lần lượt đến khu vực an toàn. Vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 20-11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã giải cứu thành công toàn bộ hành khách trên xe khách bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Trước đó, khoảng 0 giờ 35 phút ngày 20-11, trong khi làm nhiệm vụ ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Cầu Lùng (xã Diên Khánh), Đội TKCN và CNCH Khu vực 4 phát hiện một xe khách 40 chỗ biển số 76B-009.52 của Công ty Chín Nghĩa đang bị dòng nước lũ chảy xiết làm mất tay lái.

Chiếc xe khách mất lái do nước lũ chảy xiết. Ảnh: Báo Người Lao Động. Phương tiện lúc này đang di chuyển trên Quốc lộ 1, hướng TP HCM – Quảng Ngãi, trên xe có 30 hành khách và 3 người thuộc tổ lái. Nước lũ dâng cao, chảy mạnh, đe dọa cuốn trôi toàn bộ phương tiện và người. Nhận định tình huống cực kỳ nguy hiểm, lực lượng cứu hộ lập tức tiếp cận hiện trường và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn. Chỉ trong thời gian ngắn, đội cứu hộ đã đưa toàn bộ 33 người rời khỏi xe và di chuyển lần lượt đến khu vực an toàn. Vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người.

Giải cứu 33 hành khách ra khỏi xe gặp nạn. Ảnh: Báo Người Lao Động. Trước đó trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa lực lượng chức năng cũng giải cứu thành công 11 người bị mắc kẹt giữa sạt lở. Cụ thể, theo thông tin báo Lao Động, sáng 19.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp - Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng - cho biết, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 11 người cùng đoàn 6 xe bị cô lập giữa đèo Khánh Lê suốt 2 ngày 3 đêm. Nhóm người này bị kẹt đúng thời điểm xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tối 16.11 khiến xe khách Phương Trang gặp nạn, làm 6 người tử vong và nhiều người bị thương. Giải cứu an toàn 11 người mắc kẹt tại điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê. Ảnh: Báo Lao Động. Đến khoảng 4 giờ sáng 19.11, chiếc ôtô bảy chỗ dẫn đầu, tiếp sau là năm xe tải lần lượt vượt qua khu vực sạt lở. Như vậy, sau 2 ngày 3 đêm bị cô lập giữa đèo Khánh Lê, toàn bộ du khách và tài xế đã được giải cứu an toàn. Tất cả 11 người mắc kẹt đã được đưa ra khỏi khu vực sạt lở và quay về hướng Đà Lạt an toàn.

