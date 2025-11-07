Hải Phòng: Giải cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy lúc rạng sáng tại phường Lê Chân

Đời sống 07/11/2025 13:13

Đến sáng cùng ngày, 3 người được giải cứu đã an toàn, gồm: bà N.T.H (SN 1948), bà P.T.P (SN 1969) và cháu D.G.B (SN 2020).

Theo thông tin báo Tiền Phong, rạng sáng 7/11, căn hộ cao tầng trên phố Miếu Hai Xã (phường Lê Chân, TP Hải Phòng) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã gọi điện tới chính quyền sở tại.

Hải Phòng: Giải cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy lúc rạng sáng tại phường Lê Chân - Ảnh 1
Giải cứu 3 người mắc kẹt tại tầng 3 ngôi nhà. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Ngay lập tức, Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực 1 (Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN) đã huy động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường.

Tiếp cận hiện trường, cảnh sát xác định có 3 người mắc kẹt tại tầng 3 ngôi nhà, nơi có lửa và khói bủa vây, đe dọa tính mạng người dân.

Theo thông tin VOV, lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân để đưa 2 người thoát ra bằng cầu thang bộ và 1 người qua thang chữa cháy bên ngoài; đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khống chế và dập tắt đám cháy.

Đến gần 6 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã ngăn chặn kịp thời nguy cơ cháy lan sang tầng 2 và các khu vực khác của ngôi nhà 6 tầng.

Hải Phòng: Giải cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy lúc rạng sáng tại phường Lê Chân - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Theo cơ quan chức năng, 3 nạn nhân được cứu an toàn gồm: cháu D.G.B. (sinh năm 2020), bà N.T.H. (sinh năm 1948) và bà P.T.P. (sinh năm 1969). Đám cháy đã thiêu rụi, làm hư hỏng một số vật dụng trong gia đình

Lực lượng chức năng đã khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang tầng 2 và các tòa nhà cao tầng kế bên hiện trường vụ hỏa hoạn. Cảnh sát đang tích cực khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân.

