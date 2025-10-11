Nguyên nhân cháy nhà khiến cả gia đình 5 người tử vong ở Hà Nội

Đời sống 11/10/2025 18:44

Ngày 11/10, UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội) vừa có thông tin về vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 11-10, xảy ra vụ cháy nhà dân 4 tầng tại số nhà 9, hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 5 người trong một gia đình. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, triển khai dập lửa. Đến 6 giờ 15 phút đã khống chế hoàn toàn đám cháy, ngăn không để cháy lan sang các nhà liền kề.

Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của 5 người trong cùng một gia đình, gồm: ông Ng.Đ.L. (SN 1952); bà H.Th.H. (SN1956, vợ ông L.); anh Ng.H.M. (SN 1982, con trai ông L.); chị Đ.Th.S. (SN 1988, vợ anh M.); cháu Ng.M.V. (SN 2019. con trai anh M.).

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do cháy xe máy tại tầng 1, sau đó lửa lan nhanh lên các tầng trên. Thời điểm xảy ra cháy vào sáng sớm, nhiều khả năng các nạn nhân đang ngủ say nên bị ngạt khói, không kịp thoát ra ngoài, dù trong nhà có nhiều lối thoát hiểm.

Nguyên nhân cháy nhà khiến cả gia đình 5 người tử vong ở Hà Nội - Ảnh 1
Vụ cháy được xác định xuất phát từ tầng 1 ngôi nhà - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện gửi Bộ trưởng Công an, Chủ tịch UBND TP Hà Nội về vụ cháy nhà dân tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Theo nội dung công điện, khoảng 5h30 cùng ngày đã xảy ra vụ cháy nhà dân trong ngõ 180 phố Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 5 người trong một gia đình tử vong.

Nguyên nhân cháy nhà khiến cả gia đình 5 người tử vong ở Hà Nội - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường - Ảnh: Báo Dân trí

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Đồng thời, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tập trung kiểm tra, khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn cháy, nổ; chủ động phương án phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn.

30 giờ truy bắt đối tượng trói em gái họ để cướp vàng ở Lâm Đồng

30 giờ truy bắt đối tượng trói em gái họ để cướp vàng ở Lâm Đồng

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng truy bắt đối tượng Phan Phước Thảo.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà 5 người tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 8 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Sau khi Ngân 98 bị bắt, công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng

Sau khi Ngân 98 bị bắt, công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang