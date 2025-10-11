Ngày 11/10, UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội) vừa có thông tin về vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 11-10, xảy ra vụ cháy nhà dân 4 tầng tại số nhà 9, hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 5 người trong một gia đình. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, triển khai dập lửa. Đến 6 giờ 15 phút đã khống chế hoàn toàn đám cháy, ngăn không để cháy lan sang các nhà liền kề. Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của 5 người trong cùng một gia đình, gồm: ông Ng.Đ.L. (SN 1952); bà H.Th.H. (SN1956, vợ ông L.); anh Ng.H.M. (SN 1982, con trai ông L.); chị Đ.Th.S. (SN 1988, vợ anh M.); cháu Ng.M.V. (SN 2019. con trai anh M.).

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do cháy xe máy tại tầng 1, sau đó lửa lan nhanh lên các tầng trên. Thời điểm xảy ra cháy vào sáng sớm, nhiều khả năng các nạn nhân đang ngủ say nên bị ngạt khói, không kịp thoát ra ngoài, dù trong nhà có nhiều lối thoát hiểm. Vụ cháy được xác định xuất phát từ tầng 1 ngôi nhà - Ảnh: Báo Người Lao Động Theo thông tin từ báo Dân trí, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện gửi Bộ trưởng Công an, Chủ tịch UBND TP Hà Nội về vụ cháy nhà dân tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Theo nội dung công điện, khoảng 5h30 cùng ngày đã xảy ra vụ cháy nhà dân trong ngõ 180 phố Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 5 người trong một gia đình tử vong. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường - Ảnh: Báo Dân trí Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ gia đình người bị nạn. Đồng thời, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tập trung kiểm tra, khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn cháy, nổ; chủ động phương án phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn.

