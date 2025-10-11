Du khách tá hỏa phát hiện thi thể phụ nữ có hình xăm bông hoa ở chân trôi dạt vào bờ biển Vũng Tàu

Đời sống 11/10/2025 17:11

Khoảng 9h ngày 11/10, du khách đang chụp hình tại bãi đá ở khu vực bờ biển Vũng Tàu (phường Vũng Tàu, TPHCM) thì phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi dạt vào bãi biển.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 11/10, Công an phường Vũng Tàu phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tổ chức khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc thi thể một phụ nữ được phát hiện tại khu vực Bãi Sau.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, người dân phát hiện thi thể nữ giới nằm trong khe đá tại khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TPHCM (TP Vũng Tàu cũ) đối diện Hòn Bà, nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Du khách tá hỏa phát hiện thi thể phụ nữ có hình xăm bông hoa ở chân trôi dạt vào bờ biển Vũng Tàu - Ảnh 1

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại thời điểm được phát hiện, thi thể nạn nhân nằm sấp giữa khe đá, nghi bị sóng biển đánh dạt vào. Trên người nạn nhân mặc áo lót trắng và quần jeans đen. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân ở độ tuổi khoảng 40–45. Đáng chú ý, tại cổ chân có một hình xăm bông hoa.

Hiện thi thể nạn nhân đang được bảo quản tại nhà xác Bệnh viện Vũng Tàu. Cùng lúc, cơ quan chức năng đã phát đi thông báo nhằm tìm kiếm người thân của nạn nhân.

