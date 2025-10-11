Mưa dông đã xảy ra tại các khu vực nói trên và lan sang nhiều phường, xã khác của nội thành Hà Nội. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh có thể xuất hiện. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở mức cấp 1.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, sáng 11/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 3 giờ kể từ thời điểm phát đi tin báo lúc 7h30, vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh và gây mưa cho các khu vực Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Ứng Hòa (Hà Nội). Vùng mây này tiếp tục di chuyển và mở rộng về phía nội thành.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, sắp tới miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu tiên trong tháng. Thời tiết nhiều nơi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nền nhiệt giảm.

Cùng với đó, theo thông tin từ Dự báo thời tiết VTV, thống kê từ 9h-10h ngày 11/10/2025, Hà Nội có 1.303 cú sét, trong đó có 557 cú sét đánh xuống đất.

Xã Đa Phúc, Hà Nội ngập lụt nghiêm trọng ngày 9/10 - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, dự báo thời tiết ngày 11/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác; ngày trời nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng vùng ven biển sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa - Huế

Phía Bắc có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.