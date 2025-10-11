Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2025: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC bán ra 142,8 triệu đồng

Hôm nay, ngày 11/10/2025, sau một phiên 'bốc hơi' dữ dội, giá vàng hôm nay đã bật tăng mạnh mẽ. Vàng SJC trong nước được duy trì chiều mua vào 140,8 triệu đồng và bán ra 142,8 triệu đồng mỗi lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 11/10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được duy trì chiều mua vào 140,8 triệu đồng và bán ra 142,8 triệu đồng mỗi lượng. Riêng vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC tăng 600.000 đồng, đưa giá mua lên 136,8 triệu đồng, bán ra lên 139,5 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng 300.000 đồng khi mua vàng nhẫn lên 136,8 triệu đồng, bán ra 139,8 triệu đồng. Riêng cửa hàng Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá mua vàng nhẫn 138 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng và đây vẫn là mức cao nhất thị trường. Đáng chú ý, ngoài vàng miếng SJC, trang web của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng niêm yết giá mua bán vàng miếng ACB. Cả hai loại vàng miếng này được ACB công bố mua bán bằng nhau, cùng mua vào 141,8 triệu đồng/lượng và bán ra 142,8 triệu đồng. Vàng miếng ACB là thương hiệu đầu tiên xuất hiện trở lại trên thị trường sau khi chính thức xóa bỏ quy định độc quyền sản xuất vàng miếng của nhà nước.

Giá vàng SJC mua vào 140,8 triệu đồng và bán ra 142,8 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo Người Lao Động, đầu ngày 11/10, giá vàng trên thị trường thế giới đóng cửa cuối tuần tại 4.018 USD/ounce, tăng 63 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.955 USD/ounce). Giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 37 USD, đạt 4.009 USD/ounce. Sự phục hồi mạnh mẽ này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc nóng lên do từ ngày 14-10, Trung Quốc sẽ áp thuế đặc biệt đối với các tàu Mỹ cập cảng nước này, để trả đũa kế hoạch của Mỹ thu phí cảng đối với các tàu của Trung Quốc. Điều này có thể làm cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trở nên khó khăn. Từ đó, giới đầu tư quốc tế bán tháo cổ phiếu, khiến chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ. Nhiều người đã dịch chuyển dòng vốn vào vàng để kiếm lời. Giá vàng hôm nay đương nhiên tăng mạnh trở lại.

Trong khi đó, Cục Thống kê Lao động Mỹ đã triệu hồi nhân viên để chuẩn bị báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9, dự kiến công bố cuối tháng này. Dữ liệu CPI cũng sẽ ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 28 và 29-10. Một số nhà phân tích dự báo biến động giá vàng sẽ tiếp tục ở mức cao, do chịu ảnh hưởng từ các yếu tố kinh tế vĩ mô và căng thẳng địa chính trị. Nhà đầu tư cần theo dõi sát báo cáo CPI sắp tới của Mỹ và các diễn biến thương mại Mỹ-Trung để đánh giá xu hướng thị trường trong những ngày sắp tới.

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2025: Thế giới lao dốc không phanh, trong nước giảm 600.000 đồng Hôm nay, ngày 10/10/2025, sau nhiều ngày tăng mạnh, giá vàng thế giới bất ngờ lao xuống hàng chục USD/ounce khi các nhà đầu tư đồng loạt bán ra chốt lời. Từ đó kéo theo vàng trong nước cũng giảm 600.000 đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-11102025-tang-manh-tro-lai-vang-mieng-sjc-ban-ra-1428-trieu-ong-743920.html