Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2025: Tăng lên đỉnh cao mới, vàng miếng SJC đạt mức kỷ lục 142,5 triệu đồng

Hôm nay, ngày 9/10/2025, giá vàng thế giới tiếp tục tăng nhanh khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng. Từ đó kéo theo giá vàng trong nước đạt mức kỷ lục 142,5 triệu đồng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 9/10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục được giữ nguyên chiều mua vào 140,5 triệu đồng, bán ra 142,5 triệu đồng như cuối ngày hôm qua. Đây là mức kỷ lục của vàng miếng SJC. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được giữ nguyên chiều mua vào 136,8 triệu đồng, bán ra 139,5 triệu đồng; Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng giữ giá mua vào 136,8 triệu đồng, bán ra 139,8 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 138,2 triệu đồng, bán ra 141,2 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC bán ra 142,5 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo Người Lao Động, đêm qua (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đã đạt mức 4.060 USD/ounce, lập đỉnh cao lịch sử mới giữa lúc các nhà đầu tư đổ xô tìm kiếm tài sản an toàn. Tuy nhiên, áp lực chốt lời từ một số nhà đầu tư đã khiến giá vàng bị điều chỉnh và đến 6 giờ sáng ngày 9/10, giá vàng hôm nay ổn định ở mức 4.020 USD/ounce. Đáng chú ý, giá vàng tương lai tháng 12 tiếp tục bứt phá, chạm mức cao nhất mọi thời đại là 4.095 USD/ounce trước khi đóng cửa ở mức 4.085 USD/ounce.

Giá vàng tăng nhanh do nhu cầu trú ẩn an toàn giữa lúc chính phủ Mỹ bước vào tuần thứ hai có nguy cơ đóng cửa, cùng với các rủi ro địa chính trị từ xung đột Trung Đông và bất ổn chính trị châu Âu. Một số nhà phân tích lý giải, giá vàng tăng nóng còn do hoạt động mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và dòng vốn lớn từ các quỹ ETF vàng. Phát biểu trên Reuters, bà Roukaya Ibrahim, nhà chiến lược hàng hóa của BCA Research cho rằng, mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với vàng là cao chưa từng có. Theo bà, sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức đối với vàng chỉ mới bắt đầu. Bà ước tính tài sản trong các quỹ ETF vàng trên thế giới hiện chiếm 2,6% tổng tài sản của các quỹ ETF hàng hóa toàn cầu, tăng từ 1,9% của một năm trước. Trong khi đó, ông Adrian Ash, giám đốc nghiên cứu của sàn giao dịch vàng trực tuyến BullionVault, nhận xét khi những ngân hàng đầu tư lớn như Morgan Stanley khuyên tăng tỷ trọng nắm giữ vàng, không ngạc nhiên khi dòng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng tăng vọt...

