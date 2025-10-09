Từ ngày 18/8 đến 28/8 âm lịch, 3 con giáp có cơ hội nhận được vàng mười, cuộc sống sung sướng trăm bề, vận đào hoa nở rộ

Từ ngày 18/8 đến 28/8 âm lịch, tuổi Dần có Thiên Ấn chiếu cố nên đi làm cũng dễ thở hơn, được cấp trên tin tưởng nhiều hơn. Bạn nói được làm được, có uy quyền và có tiếng nói ở cơ quan, năng lực tốt nên khó bị hạ gục. Chỉ cần chú ý đừng nói năng sỗ sàng hay kênh kiệu là vận may sẽ tìm tới.

Tài chính may mắn nhờ Tam Hội cục chiếu cố. Nhờ tài ăn nói khéo léo và giỏi xoay chuyển tình thế nên tiền bạc không có trục trặc. Có thể hôm nay bạn sẽ được nhờ một ai đó hoặc được người quen trả nợ, cho tiền.

Con giáp tuổi Thìn

Từ ngày 18/8 đến 28/8 âm lịch, Lục hợp mang tới nhiều điều kiện thuận lợi cho tuổi Thìn ngay lúc này. Thế nhưng dù bạn đầy nhiệt tình và hứng khởi cũng đừng có quên tham khảo thật kỹ lưỡng giữa những chọn lựa khác nhau để có quyết định cuối cùng, bởi làm như vậy, bạn sẽ tiết kiệm cho mình rất nhiều thời gian, công sức.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn cảm nhận được không khí hài hòa, vui vẻ ở nơi làm việc với sự giúp sức của Chính Ấn. Những việc mà bạn tham gia cũng nhanh chóng có được kết quả khả quan trong thời gian này.

Con giáp tuổi Hợi

Từ ngày 18/8 đến 28/8 âm lịch, vận may đang đến với người tuổi Hợi trong ngày được Tam Hợp che chở. Đào hoa nở rộ bất ngờ khiến con giáp này đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ, chẳng thiếu gì người yêu, nhưng việc chọn được người phù hợp hay không còn tùy thuộc vào chính bản mệnh.

Công việc cũng đang tiến triển rất tốt, vận may đến đem theo nhiều tiềm năng phát triển cho tuổi này ở các lĩnh vực mới. Bản mệnh tỏ ra hào hứng và ham học hỏi nên không khó để có thể tìm được cho mình cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!