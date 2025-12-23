Trúng độc đắc vào đúng ngày 24/12/2025, 3 con giáp vượng quý nhân phù trợ, công việc vững vàng, tài lộc phất phát đáng nể

Tâm linh - Tử vi 23/12/2025 19:45

3 con giáp vượng quý nhân phù trợ, công việc vững vàng, tài lộc phất phát đáng nể.

Tuổi Tý

Sau ngày mai, Thần Tài mang lại tin vui tiền bạc cho người tuổi Tý, một số nguy cơ đã được loại bỏ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn. Với những ai chăm chỉ tiết kiệm, lúc này bạn cảm thấy khá hài lòng với tình tình tài chính hiện tại.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên tốt đẹp hơn, một số rào cản đã được gỡ bỏ giúp người độc thân tự tin hơn và bạn chủ động ngỏ lời, tự tin rằng tỉ lệ thành công rất cao. Người đã có đôi có cặp sẽ có ngày hạnh phúc bên một nửa của mình.

Trúng độc đắc vào đúng ngày 24/12/2025, 3 con giáp vượng quý nhân phù trợ, công việc vững vàng, tài lộc phất phát đáng nể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sau ngày mai, người tuổi Ngọ sẽ dễ dàng khẳng định được khả năng và nhận được sự thán phục của mọi người xung quanh nhờ vốn hiểu biết phong phú trong những lĩnh vực chuyên môn. Có cục diện Tam Hợp như hỗ trợ, bạn tìm được cơ hội thăng chức, tăng lương.

Ngoài ra, người tuổi này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau. Khi gặp phải bế tắc, bạn có thể chia sẻ với người ấy để đôi bên có thể chung sức vượt qua sóng gió.

Trúng độc đắc vào đúng ngày 24/12/2025, 3 con giáp vượng quý nhân phù trợ, công việc vững vàng, tài lộc phất phát đáng nể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao dưới sự nâng đỡ của Tam Hội vào thời gian tới. Thậm chí bạn còn tìm được ra hướng đi mới trong những công việc quen thuộc, nhờ vậy đạt được hiệu suất và chất lượng công việc cao hơn hẳn.

Bên cạnh đó, Mộc - Hỏa tương sinh cho thấy bạn có được sự an ủi tinh thần bên một nửa thương yêu. Đừng quên rằng trong đời sống hôn nhân, sự hợp tác và thấu hiểu là vô cùng quan trọng để có một mối quan hệ tốt đẹp.

Trúng độc đắc vào đúng ngày 24/12/2025, 3 con giáp vượng quý nhân phù trợ, công việc vững vàng, tài lộc phất phát đáng nể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cận kề Lễ Giáng sinh (24/12-25/12), 3 con giáp may mắn vô biên, vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Cận kề Lễ Giáng sinh (24/12-25/12), 3 con giáp may mắn vô biên, vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tôi từng coi thường vợ là 'cơm nguội', cho đến ngày thấy những người đàn ông ưu tú xếp hàng chờ cô ấy gật đầu

Tôi từng coi thường vợ là 'cơm nguội', cho đến ngày thấy những người đàn ông ưu tú xếp hàng chờ cô ấy gật đầu

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Vợ đang khám thai thì bị nhân tình của chồng 'chặn đường' sỉ nhục, phản ứng của anh chồng sau đó khiến ả ta câm nín

Vợ đang khám thai thì bị nhân tình của chồng 'chặn đường' sỉ nhục, phản ứng của anh chồng sau đó khiến ả ta câm nín

Tâm sự 37 phút trước
Hùng hổ ập vào khách sạn bắt quả tang con dâu ngoại tình, vừa lật tấm chăn lên, tôi ngã quỵ vì sự thật không tưởng

Hùng hổ ập vào khách sạn bắt quả tang con dâu ngoại tình, vừa lật tấm chăn lên, tôi ngã quỵ vì sự thật không tưởng

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Vợ mới khăng khăng đòi ngủ cùng con riêng, chồng âm thầm nghe lén ngoài cửa để rồi 'rụng rời' trước những gì nghe được

Vợ mới khăng khăng đòi ngủ cùng con riêng, chồng âm thầm nghe lén ngoài cửa để rồi 'rụng rời' trước những gì nghe được

Tâm sự 46 phút trước
Con gái 8 tuổi ngủ riêng mà sáng nào cũng than chật, mẹ âm thầm check camera để rồi khóc ngất vì sự thật đau lòng

Con gái 8 tuổi ngủ riêng mà sáng nào cũng than chật, mẹ âm thầm check camera để rồi khóc ngất vì sự thật đau lòng

Tâm sự 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Sau ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Nhìn chiếc nhẫn trên tay chồng quá cố, tôi ngã quỵ khi nhận ra mình đã sống trong một 'cú lừa'

Nhìn chiếc nhẫn trên tay chồng quá cố, tôi ngã quỵ khi nhận ra mình đã sống trong một 'cú lừa'

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Bị mẹ ép chia tay ngay lần đầu ra mắt bạn trai, sau 1 tháng tôi 'rụng rời' biết được sự thật đằng sau bộ mặt đạo mạo

Bị mẹ ép chia tay ngay lần đầu ra mắt bạn trai, sau 1 tháng tôi 'rụng rời' biết được sự thật đằng sau bộ mặt đạo mạo

Tâm sự Eva 58 phút trước
Đang đi trên đường bỗng bị đánh ghen nhầm, tôi 'điếng người' khám phá ra bí mật động trời của gia đình mình

Đang đi trên đường bỗng bị đánh ghen nhầm, tôi 'điếng người' khám phá ra bí mật động trời của gia đình mình

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 24/12/2025, 3 con giáp vượng quý nhân phù trợ, công việc vững vàng, tài lộc phất phát đáng nể

Trúng độc đắc vào đúng ngày 24/12/2025, 3 con giáp vượng quý nhân phù trợ, công việc vững vàng, tài lộc phất phát đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày 24/12/2025, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Đúng ngày 24/12/2025, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 23/12/2025, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 23/12/2025, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, tiền đẻ ra tiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Sau ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Phật che chở, quý nhân nâng đỡ, phúc lộc tràn trề, tiền tiêu hoài không hết

Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Phật che chở, quý nhân nâng đỡ, phúc lộc tràn trề, tiền tiêu hoài không hết

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (24/12/2025), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (24/12/2025), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Đúng 00h00 ngày 24/12/2025, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 00h00 ngày 24/12/2025, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị