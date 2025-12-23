Nửa đêm nghe tiếng chồng thì thầm trong phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào rồi 'hóa đá' trước cảnh tượng bên trong

Tâm sự 23/12/2025 23:15

Gần đây, anh chồng không có ở nhà tôi lại càng thấy chồng mình và chị dâu có vấn đề. Cứ mỗi lần tôi thấy hai người nhỏ to với nhau thì chị dâu lại vội vội vàng vàng bỏ đi chỗ khác. Dù tôi có hỏi chồng thì anh cũng nói chẳng có gì.

Tôi và chồng chỉ mới lấy nhau chưa được nửa năm. Nhưng quả thật tôi thấy mệt mỏi với cuộc sống làm dâu, chung sống với gia đình chồng. Vợ chồng tôi không chỉ sống cùng bố mẹ chồng mà còn có vợ chồng anh trai chồng. Chưa kể vợ chồng anh trai chồng còn có hai con nhỏ. Tôi thấy ngột ngạt chật chội lắm.

Bố mẹ tôi từng ngỏ ý mua tặng vợ chồng tôi một căn chung cư để ra ở riêng nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh muốn ở chung phụng dưỡng bố mẹ. Anh còn sĩ diện nói không muốn sống bám vào bố mẹ vợ. Hai vợ chồng tranh cãi vài lần vì chuyện này, tôi đành ngậm đắng nuốt cay sống chung cùng gia đình chồng.

Còn phải kể đến chị dâu dù sống chung với cả nhà chồng nhưng lúc nào cũng ăn mặc mát mẻ, lại hay cười giỡn với em chồng. Dù đã sinh hai con nhưng dáng của chị ấy vẫn bắt mắt, tôi nhìn còn thấy ghen tị. Chưa kể, nhiều lần tôi thấy chị dâu nói chuyện với chồng vui vẻ, thậm chí còn nói gì đó khiến chồng tôi ngại ngùng xấu hổ. Tôi nhìn thôi đã thấy mờ ám.

Nửa đêm nghe tiếng chồng thì thầm trong phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào rồi 'hóa đá' trước cảnh tượng bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gần đây, anh chồng không có ở nhà tôi lại càng thấy chồng mình và chị dâu có vấn đề. Cứ mỗi lần tôi thấy hai người nhỏ to với nhau thì chị dâu lại vội vội vàng vàng bỏ đi chỗ khác. Dù tôi có hỏi chồng thì anh cũng nói chẳng có gì.

Đến một tối, tôi còn bắt gặp chị dâu và chồng dùng dằng, chị dâu mắt đỏ lên như muốn khóc. Chồng tôi đẩy tay ra rồi nói gì đó mà tôi không nghe được. Tối đó tôi trăn trở cả đêm, cứ nghĩ chẳng lẽ chồng mình có gì với chị dâu thật sao?

Hai hôm sau, đến nửa đêm thì tôi bất ngờ tỉnh giấc, phát hiện chồng biến mất. Tôi tức tốc ngồi dậy đi sang phòng của chị dâu. Tôi thấy cửa phòng hé mở còn nghe tiếng chồng vọng ra. Quá tức giận, tôi đẩy cửa xông vào để bắt gian.

Khi thấy cảnh tượng trước mặt, tôi chết sững vì sốc. Chị dâu đang quỳ gối dưới chân chồng tôi, van nài cho mình một cơ hội. Tôi gào lên tức giận vì nghĩ chồng và chị dâu có gian tình:

“Muốn có cơ hội đến với nhau đúng không?”.

Chồng tôi vội thanh minh, nói tôi hiểu lầm rồi. Chị dâu càng khóc lớn hơn, nức nở thành thật nói:

“Do chị lỡ ngoại tình với người khác, chồng em phát hiện nên chị van xin em ấy tha cho chị lần này. Chị thề sẽ không tái phạm nữa. Em đừng hiểu lầm chồng mình”.

Sau đó, chị lau nước mắt, đứng dậy đi ra ngoài. Chuyện diễn ra không hề như tôi nghĩ. Vậy mà tôi đã đau khổ nghi chồng ngoại tình suốt thời gian qua. Càng không ngờ chị dâu ngoại tình với người đàn ông khác. Tôi khuyên chồng nói với anh trai, không thể bao che cho chị ấy mãi được. Nhưng chồng tôi vẫn băn khoăn không biết làm sao.

 

Ngỡ mẹ chồng bao che cho con trai ngoại tình, ngày tôi xách vali rời đi, bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi gục ngã

Ngỡ mẹ chồng bao che cho con trai ngoại tình, ngày tôi xách vali rời đi, bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi gục ngã

Anh của ngày trước khi yêu tôi hoàn toàn khác với anh khi đã làm chồng tôi. Anh thích tụ tập bạn bè, thích rượu chè, anh còn có một cô bồ cũ thường xuyên liên lạc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Ninh Bình vào cuộc vụ nhân viên bỏ đồ ăn trong miệng vào bánh mỳ của khách

Ninh Bình vào cuộc vụ nhân viên bỏ đồ ăn trong miệng vào bánh mỳ của khách

Đời sống 47 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/12/2025), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/12/2025), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 24/12/2025, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ Tư 24/12/2025, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/12/2025), Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến

Cuối ngày hôm nay (24/12/2025), Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Nửa đêm nghe tiếng chồng thì thầm trong phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào rồi 'hóa đá' trước cảnh tượng bên trong

Nửa đêm nghe tiếng chồng thì thầm trong phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào rồi 'hóa đá' trước cảnh tượng bên trong

Tâm sự 6 giờ 47 phút trước
Sai lầm phút yếu lòng với chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi 'chết trân' trước câu nói sau 'cuộc vui' của anh

Sai lầm phút yếu lòng với chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi 'chết trân' trước câu nói sau 'cuộc vui' của anh

Tâm sự gia đình 7 giờ 2 phút trước
Ghé thăm chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi ngã quỵ trước bộ dạng tàn tạ của anh và 'thứ' anh đang nâng niu trên tay

Ghé thăm chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi ngã quỵ trước bộ dạng tàn tạ của anh và 'thứ' anh đang nâng niu trên tay

Tâm sự 7 giờ 28 phút trước
Ngày ra tòa tuyên bố tự do, tôi diện bộ kim cương 2 tỷ khiến chồng cũ ngỡ ngàn

Ngày ra tòa tuyên bố tự do, tôi diện bộ kim cương 2 tỷ khiến chồng cũ ngỡ ngàn

Tâm sự 7 giờ 32 phút trước
Màn kịch 'công tác' bị vạch trần bởi một đám tang: vợ sụp đổ khi thấy chồng mình đang đóng vai chính trong một gia đình khác

Màn kịch 'công tác' bị vạch trần bởi một đám tang: vợ sụp đổ khi thấy chồng mình đang đóng vai chính trong một gia đình khác

Tâm sự 7 giờ 37 phút trước
Mẹ chồng muốn con dâu đưa lại vàng cưới để làm quà cho em chồng, nàng dâu chỉ nói 1 câu khiến bà 'đứng hình'

Mẹ chồng muốn con dâu đưa lại vàng cưới để làm quà cho em chồng, nàng dâu chỉ nói 1 câu khiến bà 'đứng hình'

Tâm sự gia đình 7 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tai nạn thương tâm, xe buýt đâm vào rào chắn bê tông và lật nghiêng trên đường cao tốc, 16 người tử vong

Tai nạn thương tâm, xe buýt đâm vào rào chắn bê tông và lật nghiêng trên đường cao tốc, 16 người tử vong

Đúng ngày 24/12/2025, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Đúng ngày 24/12/2025, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghé thăm chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi ngã quỵ trước bộ dạng tàn tạ của anh và 'thứ' anh đang nâng niu trên tay

Ghé thăm chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi ngã quỵ trước bộ dạng tàn tạ của anh và 'thứ' anh đang nâng niu trên tay

Ngày ra tòa tuyên bố tự do, tôi diện bộ kim cương 2 tỷ khiến chồng cũ ngỡ ngàn

Ngày ra tòa tuyên bố tự do, tôi diện bộ kim cương 2 tỷ khiến chồng cũ ngỡ ngàn

Màn kịch 'công tác' bị vạch trần bởi một đám tang: vợ sụp đổ khi thấy chồng mình đang đóng vai chính trong một gia đình khác

Màn kịch 'công tác' bị vạch trần bởi một đám tang: vợ sụp đổ khi thấy chồng mình đang đóng vai chính trong một gia đình khác

Định tận hưởng đêm hạnh phúc bên vợ cũ, tôi khóc nghẹn khi chiếc khăn tắm rơi xuống, tiết lộ sự thật xé lòng

Định tận hưởng đêm hạnh phúc bên vợ cũ, tôi khóc nghẹn khi chiếc khăn tắm rơi xuống, tiết lộ sự thật xé lòng

Thủ tiết 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng sau khi anh mất, ngày sinh nhật tôi 'hóa đá' khi thấy món quà ông bà đặt lên bàn

Thủ tiết 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng sau khi anh mất, ngày sinh nhật tôi 'hóa đá' khi thấy món quà ông bà đặt lên bàn

Tiếng kêu thảm thiết của chị giúp việc lúc nửa đêm và bí mật kinh hoàng về người chồng quá cố mà tôi không hề hay biết

Tiếng kêu thảm thiết của chị giúp việc lúc nửa đêm và bí mật kinh hoàng về người chồng quá cố mà tôi không hề hay biết