Sau khi khống chế được đám cháy tại nhà hàng Duy Bia Hơi, tổ dân phố Lãm Làng, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh, lực lượng chức năng phát hiện một người mắc kẹt bên trong và đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 4h50 ngày 13/2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo cháy tại nhà hàng Duy Bia Hơi.

Cơ quan chức năng đã khẩn trương điều động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Nam Sơn – Hạp Lĩnh, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Đại Phúc tới hiện trường.

Lực lượng chữa cháy phối hợp với cơ quan điện lực tiến hành cắt điện khu vực xảy ra cháy. Công an phường Nam Sơn được huy động tham gia bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ lực lượng tại chỗ xử lý sự cố.

Sau gần 40 phút cảnh sát cứu hỏa triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 5h25, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Quá trình kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một người tử vong trong nhà hàng.

Hiện trường vụ cháy quán bia tại Bắc Ninh - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, nạn nhân được xác định là anh V.T.K. (SN 2009, quê xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn), nhân viên của nhà hàng.

Theo Thượng tá Trần Thế Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đồng thời, công an các đơn vị, địa phương được yêu cầu tăng cường rà soát, kiểm tra, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn, nhằm phòng ngừa các sự cố tương tự.

