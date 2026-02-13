Mẹo nấu bún phở ngày Tết "dễ như ăn kẹo": Vừa nhanh, vừa rẻ, cả nhà ăn xong chỉ biết xuýt xoa!

Món ngon mỗi ngày 13/02/2026 11:15

Bát bún nghi ngút khói, nồng nàn vị tiêu, cay tê đầu lưỡi với lát ớt tươi và chua thanh vị dấm. Thêm chút rau sống giòn mát là trọn vị một bữa ngon. Chỉ mới nghĩ đến thôi, vị giác đã bừng tỉnh trước những món nhiều dầu mỡ ngày Tết.

Mới đây trong hội nhóm yêu thích nấu ăn, facebook Le Phuong Anh chia 4 mẹo "dễ như ăn kẹo" giúp chị em nấu bún phở siêu ngon lại tiết kiệm cả thời gian lẫn tiền bạc.

"Chắc chắn sẽ có người mê ăn bún, mì, phở như mình thôi, nhất là trong cái thời tiết có thể đóng băng luôn như này. Ăn một bát bún nóng hổi, hơi nóng bay nghi ngút, thêm chút dấm chua, miếng ớt cay nồng, chút tiêu, thêm đũa rau sống... Thử nghĩ thôi mà lại thèm rồi. 

Mọi người hay hỏi làm sao mình nấu nhanh thế, mình xin được chia sẻ vài tip của mình nha: 

Mẹo nấu bún phở ngày Tết 'dễ như ăn kẹo': Vừa nhanh, vừa rẻ, cả nhà ăn xong chỉ biết xuýt xoa! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1. Chuẩn bị nguyên liệu sẵn: Mấy đồ như thảo quả, gia vị nấu phở (đồ khô) mình luôn chuẩn bị sẵn, nên mỗi lần nấu không mất nhiều thời gian cho việc mua đồ hoặc xương dùng nấu nước dùng có thể làm sạch, cấp đông khi muốn nấu rã đông 5 phút là được.

2. Cấp đông nước dùng: Đối với nước dùng xương đơn giản mình hay nấu sẵn, có thể ăn trong 2-3 lần, rất tiết kiệm thời gian.

3. Cốt phở: Siêu tiện lợi, mình thường nấu cốt phở bò, phở gà sẵn. Chỉ cần một nồi nước ninh xương sẵn này, thêm vài thìa cốt phở là mình có bát phở ngon, nóng hổi rồi. Về cốt phở, mình sẽ có một bài viết riêng để chia sẻ tới mọi người nhé

4. Đối với rau xanh, không để được lâu nên việc chuẩn bị khó hơn một chút, mọi người hãy sử dụng các loại hộp đựng nhé, loại nhà mình đang dùng bảo quản rau tươi rất tốt luôn, rau vẫn tươi ngon. Về thời gian, các loại rau xanh sẽ tươi trong 4 ngày nếu để tủ lạnh. Nếu chọn rau xanh được đóng gói hoặc đóng túi sẵn, chúng sẽ giữ được ít thời gian hơn - chỉ khoảng 3 - 5 ngày. Đừng để rau xanh đóng túi quá 2 ngày sau khi mở nha."

Cùng chiêm ngưỡng một vài món ngon Le Phuong Anh chuẩn bị cho gia đình nhé.

Mẹo nấu bún phở ngày Tết 'dễ như ăn kẹo': Vừa nhanh, vừa rẻ, cả nhà ăn xong chỉ biết xuýt xoa! - Ảnh 2
Bún thang
Mẹo nấu bún phở ngày Tết 'dễ như ăn kẹo': Vừa nhanh, vừa rẻ, cả nhà ăn xong chỉ biết xuýt xoa! - Ảnh 3
Phở thịt trâu
Mẹo nấu bún phở ngày Tết 'dễ như ăn kẹo': Vừa nhanh, vừa rẻ, cả nhà ăn xong chỉ biết xuýt xoa! - Ảnh 4
Bún cá
Mẹo nấu bún phở ngày Tết 'dễ như ăn kẹo': Vừa nhanh, vừa rẻ, cả nhà ăn xong chỉ biết xuýt xoa! - Ảnh 5
Phở gà
Mẹo nấu bún phở ngày Tết 'dễ như ăn kẹo': Vừa nhanh, vừa rẻ, cả nhà ăn xong chỉ biết xuýt xoa! - Ảnh 6
Bánh đa thập cẩm
Mẹo nấu bún phở ngày Tết 'dễ như ăn kẹo': Vừa nhanh, vừa rẻ, cả nhà ăn xong chỉ biết xuýt xoa! - Ảnh 7
Phở bò 

Chúc mọi người thành công! 

Nguồn: FB Le Phuong Anh

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