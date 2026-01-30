Tổng hợp thực đơn mâm cỗ Tết chuẩn vị: Từ ông Công ông Táo đến Rằm tháng Giêng, nhìn thôi đã thèm!

Chị em mình sợ nhất là mỗi dịp lễ Tết phải loay hoay nghĩ xem 'cúng gì cho mới, nấu gì cho nhanh'. Đừng lo, thực đơn dưới đây chính là 'cứu cánh' để mâm cỗ nhà bạn vẫn đỏ rực, dẻo thơm và chuẩn lễ nghi nhưng chỉ mất một nửa thời gian so với thông thường. Cùng tham khảo nhé!

Mâm cúng ông Công ông Táo - Gà luộc - Chim câu hầm thuốc bắc hạt sen - Thịt đông - Nem - Tôm chiên xù - Cá kho - Giò xào - Canh măng sú - Canh rau củ Mâm cúng rằm tháng giêng - Cuốn heo quay giòn bì - Chả phượng - Sườn rim - Nộm bò khô - Nem chua ( nem công) - Canh mọc nấm - Rau xào - Xôi gấc Mâm cúng rằm tháng 7 – Vu Lan báo hiếu - Chim câu quay - Lươn cuộn thịt om chuối đậu - Gỏi tôm thịt - Mực chiên xù - Xôi sen dừa Chè sen long nhãn Mâm cúng rằm tháng 8, Trung thu - Sườn nướng - Ốc nhồi thịt hấp sả - Thịt ba chỉ quay giòn bì - Trạch chiên giòn - Phở cuốn thập cẩm - Xôi chim - Khoai tây chiên

Gợi ý 2 món cuốn chay cho mâm cúng Rằm tháng 7 thêm ấm cúng, đủ đầy
Mâm cỗ chay nhà bạn sẽ đẹp mắt và chu đáo hơn với 2 món cuốn dễ làm này.