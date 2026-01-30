Tổng hợp thực đơn mâm cỗ Tết chuẩn vị: Từ ông Công ông Táo đến Rằm tháng Giêng, nhìn thôi đã thèm!

Món ngon mỗi ngày 30/01/2026 13:32

Chị em mình sợ nhất là mỗi dịp lễ Tết phải loay hoay nghĩ xem 'cúng gì cho mới, nấu gì cho nhanh'. Đừng lo, thực đơn dưới đây chính là 'cứu cánh' để mâm cỗ nhà bạn vẫn đỏ rực, dẻo thơm và chuẩn lễ nghi nhưng chỉ mất một nửa thời gian so với thông thường. Cùng tham khảo nhé!

Mâm cúng ông Công ông Táo 

- Gà luộc

- Chim câu hầm thuốc bắc hạt sen

- Thịt đông

- Nem

- Tôm chiên xù

- Cá kho

- Giò xào

- Canh măng sú

- Canh rau củ

Tổng hợp thực đơn mâm cỗ Tết chuẩn vị: Từ ông Công ông Táo đến Rằm tháng Giêng, nhìn thôi đã thèm! - Ảnh 1

Mâm cúng rằm tháng giêng

- Cuốn heo quay giòn bì

- Chả phượng

- Sườn rim

- Nộm bò khô

- Nem chua ( nem công)

- Canh mọc nấm

- Rau xào

- Xôi gấc

Tổng hợp thực đơn mâm cỗ Tết chuẩn vị: Từ ông Công ông Táo đến Rằm tháng Giêng, nhìn thôi đã thèm! - Ảnh 2

Mâm cúng rằm tháng 7 – Vu Lan báo hiếu

- Chim câu quay

- Lươn cuộn thịt om chuối đậu

- Gỏi tôm thịt

- Mực chiên xù

- Xôi sen dừa

 Chè sen long nhãn

Tổng hợp thực đơn mâm cỗ Tết chuẩn vị: Từ ông Công ông Táo đến Rằm tháng Giêng, nhìn thôi đã thèm! - Ảnh 3

Mâm cúng rằm tháng 8, Trung thu

- Sườn nướng

- Ốc nhồi thịt hấp sả

- Thịt ba chỉ quay giòn bì

- Trạch chiên giòn

- Phở cuốn thập cẩm

- Xôi chim

- Khoai tây chiên

Tổng hợp thực đơn mâm cỗ Tết chuẩn vị: Từ ông Công ông Táo đến Rằm tháng Giêng, nhìn thôi đã thèm! - Ảnh 4

Nguồn: Fb Phương Thảo

Gợi ý 2 món cuốn chay cho mâm cúng Rằm tháng 7 thêm ấm cúng, đủ đầy

Gợi ý 2 món cuốn chay cho mâm cúng Rằm tháng 7 thêm ấm cúng, đủ đầy

Mâm cỗ chay nhà bạn sẽ đẹp mắt và chu đáo hơn với 2 món cuốn dễ làm này.

Xem thêm
Từ khóa:   mâm cúng ngày Tết bày mâm cúng món ngon mỗi ngày

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 30/1/2026: Thị trường biến động mạnh, vàng SJC lao dốc giảm gần 7 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 30/1/2026: Thị trường biến động mạnh, vàng SJC lao dốc giảm gần 7 triệu đồng sau một đêm

Chiều ngày 30/1/2026: Thế giới lao dốc, vàng nhẫn giảm tới 9,2 triệu đồng/lượng sau 1 ngày

Chiều ngày 30/1/2026: Thế giới lao dốc, vàng nhẫn giảm tới 9,2 triệu đồng/lượng sau 1 ngày

Trúng số độc đắc đúng ngày 30/1/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Trúng số độc đắc đúng ngày 30/1/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tuyệt chiêu nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện: Vụng đến mấy cũng dẻo thơm, đỏ rực như ngoài hàng

Tuyệt chiêu nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện: Vụng đến mấy cũng dẻo thơm, đỏ rực như ngoài hàng

Đừng làm khô bò ăn Tết nếu chưa biết "tuyệt chiêu" này: Miếng bò dai mềm, đậm đà đúng chuẩn ngoài hàng

Đừng làm khô bò ăn Tết nếu chưa biết "tuyệt chiêu" này: Miếng bò dai mềm, đậm đà đúng chuẩn ngoài hàng

Tết sát nút rồi! Bỏ túi ngay 2 công thức bánh lạ miệng, khách đến chơi nhà cứ gọi là "mê mẩn"

Tết sát nút rồi! Bỏ túi ngay 2 công thức bánh lạ miệng, khách đến chơi nhà cứ gọi là "mê mẩn"

Tiết lộ công thức ốc xào sả ớt "bất bại" của các nhà hàng hải sản nổi tiếng

Tiết lộ công thức ốc xào sả ớt "bất bại" của các nhà hàng hải sản nổi tiếng

Điểm danh 4 món canh giúp đánh tan mỡ bụng hiệu quả trong bữa tối

Điểm danh 4 món canh giúp đánh tan mỡ bụng hiệu quả trong bữa tối

Tự làm khô gà lá chanh tại nhà dễ nhất quả đất mà lại ngon tuyệt

Tự làm khô gà lá chanh tại nhà dễ nhất quả đất mà lại ngon tuyệt