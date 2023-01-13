Cách làm rau câu cá chép cho mâm cúng ông Công ông Táo

Ông Táo về trời sẽ tâu với Ngọc Hoàng về việc làm ăn, cư xử của mỗi gia đình dưới hạ giới. Cá chép là phương tiện để ông Táo cưỡi về trời. Vào ngày này, sau khi cúng lễ xong, các gia đình đều cúng con cá chép rồi đem ra sông hay ra ao... thả. Bởi ngụ ý "cá vượt Vũ môn" hay "cá chép hóa rồng", cá chép mang ý nghĩa biểu tượng cho sự thăng hoa, tinh thần vượt khó, sự kiên trì và bền bỉ để đi tới thành công.

Hàng năm, theo quan niệm của người Việt thì đúng vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, là ngày Táo Quân cưỡi cá chép bay về trời để bẩm báo mọi việc lớn nhỏ xảy ra trong gia đình của gia chủ cho Ngọc Hoàng. Cho đến đêm Giao thừa Táo Quân sẽ quay về hạ giới để tiếp tục công việc trông coi bếp lửa của mình.

Ông Táo về trời sẽ tâu với Ngọc Hoàng về việc làm ăn, cư xử của mỗi gia đình dưới hạ giới. Ảnh minh họa

Rau câu cá làm rất dễ tuy nhiên cần lưu ý một số bước sau:

• Rau câu nào cũng sẽ ra nước nhưng tránh tính trạng bị ra nước nhiều nên ngâm rau câu nở hoàn toàn khoảng 30 phút tới 1 tiếng rồi mới đun. Khi đun sôi nên đun thêm 1-2 phút quấy 1 chiều.

• Rau câu khi đổ nước cốt nền luôn giữ nóng bằng cách cho nhiệt nhỏ nhất để rau câu sôi nhẹ.

• Khi nấu rau câu cần kết hợp lá nếp và thêm chút nước dừa rau câu sẽ ngon thơm hơn.

• Các lớp đổ màu rau cau nên đợi lớp mặt trước nguội nhẹ đổ từ từ lớp sau trong trường hợp đã bị đông cứng nên dùng tăm xăm nhẹ bề mặt.

Nguyên liệu:

• 1.2 lít nước lọc (hoặc kết hợp 500ml nước dừa xiêm và 700ml nước lọc)

• 1 gram muối

• 80-90 gram đường cát trắng hoặc đường phèn

• 2 lá nếp

• 12 gram bột rau câu dẻo

• Pha màu: 3 gram trà thái đỏ, 6 hoa đậu biếc, 4 quả hạt dành dành, nước cốt dừa, sữa đặc.

Cách làm:

• Cho nước vào 1 chiếc nồi, lá nếp cuộn vò nhẹ cho vào luôn cùng nước.

• Cân chuẩn lượng đường trộn cùng bột rau câu quấy đều.

• Cho từ từ bột rau câu vào nồi nước, lạnh trành vón cục.

• Để rau câu nghỉ 30 phút.

• Tiếp tục pha màu tím, cam, vàng bằng cho mỗi màu 100ml nước sôi để nghỉ 15 phút lọc bỏ mình sẽ được màu cốt tự nhiên.

• Đun thạch trên bếp quấy 1 chiều đến khi sôi hạ lửa nhỏ

• Chuẩn bị khuôn cá chép hoặc thỏi vàng để đổ.

• Pha màu cà phê đen cùng nước thạch trộn đều đổ lớp vây cá.

• Đợi lớp rau câu se mặt pha tiếp màu vàng cam từ trà thái đỏ đổ lên 1 lớp nữa.

• Có thể cho thêm phô mai con bò cười hoặc chân châu giòn vào phần nhân cá để khi ăn ngon thích hơn.

• Cuối cùng đổ lớp trắng pha thạch cùng nước cốt dừa để hoàn thiện cá. Làm rau câu cá chép nên có 1 lớp rau câu từ nước cốt dừa sẽ ngon hơn rất nhiều.

• Điểm mắt cá bằng hạt đậu đen ngâm nở.

• Với thỏi vàng mình pha 300ml nước cốt thạch nền cùng 20gr sữa đặc và 30gr nước cốt dừa sẽ ra màu vàng sữa xinh ngon.

• Đợi nguội và lấy ra trang trí lên đĩa, xắp xếp trang trí theo sở thích.

• Muốn cá được bơi trong nước biển xanh, dùng màu hoa đậu biếc pha cùng nước cốt thạch nền lấy màu xanh đổ từ từ 1 lớp mỏng.

• Rất đơn giản để có ngay 1 set rau câu ông công ông táo cho 23 tới

Chúc cả nhà thành công.

Nguồn: FB Cao Giang