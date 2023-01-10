Cận kề ngày Tết lưu ngay công thức "đỉnh của chóp" món bánh FRUITS TIRAMISU thơm mềm, béo ngọt cả nhà ai cũng mê

Tiramisu truyền thống khi kết hợp với các hương vị trái cây thì tiramisu lại tươi mới theo một cách khác, vị béo của kem phomai khi kết hợp với mứt (jam) trái cây chua chua ngọt ngọt cùng với trái cây tươi mọng nước lại xinh xắn và thơm ngon, hấp dẫn bất ngờ!

Tiramisu là món bánh tráng miệng tuyệt vời đến từ nước Ý

Nguyên liệu: cho 2 hộp vuông 10x10x5cm

- 8 cái bánh lady finger

- 250g mascarpone Emborg (1/2 hộp)

- 200ml whipping cream Emborg (1 hộp)

- 50g đường cát (40g để đánh bông whipping cream, 10g đánh cùng lòng đỏ)

- 2 lòng đỏ trứng gà

Nguyên liệu làm bánh

Syrup cafe:

- 15ml cafe đen

- 6ml rượu kalua (không bắt buộc, hoặc có thể thay bằng rượu rum)

- 60ml nước lọc

Trộn các thành phần trên với nhau để được syrub cafe nhé!

Mứt (jam) trái cây: (bạn có thể chọn làm 1 trong các loại mứt trái cây sau)

1. Mứt việt quất (blueberry)

- 200 việt quất (tươi hoặc đông lạnh)

- 70g đường

2. Mứt kiwi:

- 200g kiwi xanh (2 quả)

- 70g đường

3. Mứt chanh dây:

- 55g nước cốt

- 75ml nước lọc

- 80g đường

- 5g bột bắp

Nếu làm cùng lúc 3 loại mứt trên, bạn có thể giảm 1/2 công thức nhé!

3 loại mứt trái cây tươi tự làm rất nhanh và đơn giản

Trang trí:

- Một ít trái cây tươi (cắt hạt lựu)

- Bột cacao, bột trà xanh (không bắt buộc)

Hướng dẫn:

1. Nấu mứt (jam) trái cây:

Cho trái cây và đường vào nghiền hoặc xay nhuyễn, sau đó cho vào nồi nấu một lúc đến khi hỗn hợp sệt lại.

Riêng với mứt chanh dây: chanh dây cho vào máy xay, xay trong 3 giây để lóc hạt (không xay lâu hạt bị nát), sau đó lược qua rây lấy nước, giữ lại 1 ít hạt cho đẹp. Cho đường và nước lọc vào đun sôi một lúc, cho bột bắp khuấy cùng ít nước lọc vào khuấy đều cho hỗn hợp sệt, đun sôi lại là được.

2. Đánh bông lòng đỏ:

Đun 1 nồi nước sôi rồi nhấc xuống, đặt âu lòng đỏ trứng và 10g đường lên (âu không chạm nước) dùng phới lồng đánh một lúc, thấy lòng đỏ dày lên và chuyển qua màu vàng nhạt là được. (Lúc này trứng đã chín rồi nên bạn yên tâm trộn cùng kem nhé!)

3. Làm mịn mascapone: dùng phới khuấy đều cho mascapone mềm mịn

4. Đánh bông whipping cream:

Whipping cream để lạnh cho vào âu, cho từ từ đường vào đánh bông bằng máy đánh trứng. Lưu ý chỉ đánh đến khi whipping cream bông lên, không đánh thêm làm tách nước.

5. Trộn hỗn hợp kem:

Cho lòng đỏ đã đánh bông vào trộn đều cùng mascapone, sau đó cho whipping cream vào trộn đều.

Cho hỗn hợp vào túi bắt kem, để ngăn mát tủ lạnh.

6. Bánh lady finger:

Nhúng bánh lady finger vào syrup cafe, rồi cho vào khuôn bánh. (Nhúng bánh 2 mặt, nhúng xuống lấy ra liền, không để lâu bánh bị mềm).

7. Cho một lớp mứt trái cây lên, phết nhiều hơn ở xung quanh thành bánh cho đẹp.

8. Xếp trái cây cắt hạt lựu xung quanh thành bánh

9. Cho hỗn hợp kem vào cách thành khuôn khoảng 1cm, không cho đầy quá dễ gây ngán.

10. Trang trí:

Đậy kín hộp bánh cho vào ngăn mát tủ lạnh 5 tiếng (hoặc ngăn đá 2 tiếng) cho kem đặc và cứng hơn. Sau đó cho thêm một lớp mứt trái cây lên trên mặt bánh, rồi cho trái cây tươi lên trang trí.

Trang trí 1 bên là bột cacao (hoặc matcha), 1 bên là mứt trái cây: dùng màng bọc thực phẩm bọc 1/2 hộp (hoặc tấm film trong suốt đặt lên), sau đó cho bột cacao vào rây rắc đều lên mặt bên kia, phần còn lại cho mứt lên rồi trang trí trái cây ở chính giữa.

Thành phẩm khiến cả nhà thích mê

Quá ngon phải không nào

Tiramisu đựng trong hộp vừa xinh lại rất tiện.

Vậy là bạn đã có những hộp bánh tiramisu ngon mắt ngon miệng như ngoài tiệm rồi! Chúc các bạn thành công nhé!

Nguồn: FB Hương Thảo