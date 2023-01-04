Đây là loại "nước sốt thần thánh" không thể thiếu vào dịp Tết: vị chua mặn ngọt hài hòa, trộn được tất cả các loại nộm

"Sốt đa năng" này chị em có thể trộn các loại nộm như tai heo, chân gà, gỏi tôm, gỏi gà,… mà món nào cũng ngon.
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Một loại nước trộn nộm dễ làm, nhanh vị chua mặn ngọt hài hòa, trộn được tất cả các loại nộm mà ngày Tết nhà nào cũng cần. Nộm hay còn gọi là gỏi trong miền nam tên gọi chung cho các món rau có vị chua ngọt, món ăn tuyệt vời cho những ngày lễ tết, cỗ đám hay ngày hè nóng nực.
Cái vị chua chua kích thích vị giác, vị ngọt đậm đà từ nước sốt thêm vào đó mọng giòn từ rau củ làm mình ăn 1 muốn ăn 2.
1. Nguyên liệu:
- 220gr đường cát vàng
- 9gr muối hạt to
- 100gr nước mắm nam ngư (mình lựa chọn nam ngư bởi tiện ở đâu cũng mua được loại nước mắm này. Độ mặn chuẩn để tạo nên 1 công thức đúng)
- 20gr dấm
- 2gr mì chính
- 40gr nước cốt quất
- 5gr ớt cay và 30gr ớt ngọt tạo màu
- 20gr tỏi băm nhỏ
- 50gr dứa chín
2. Cách làm:
- Xay nhỏ hỗn hợp dứa ớt đỏ ớt ngọt.
- Cho hỗn hợp say nhuyễn vào một chiếc nồi.
- Cân chuẩn đường, muối, nước mắm, mì chính, dấm cho tiếp vào nồi.
- Quấy tan hỗn hợp đun lửa nhỏ trên bếp đến khi nước mắm sôi 20 giây tắt bếp.
- Để nước mắm nguội và cho thêm tỏi băm + quất vào cuối cùng
- Cho vào chai thủy tinh đậy kín cất ngăn mát dùng cả tháng
Chúc chị em mình thành công trổ tài ngay ngày tết này nhé!
Gợi ý một vài món ngon với nước sốt trộn gỏi "ngon nhức nách" này nhé.
Nguồn: Fb Cao Giang