Đây là loại "nước sốt thần thánh" không thể thiếu vào dịp Tết: vị chua mặn ngọt hài hòa, trộn được tất cả các loại nộm

Một loại nước trộn nộm dễ làm, nhanh vị chua mặn ngọt hài hòa, trộn được tất cả các loại nộm mà ngày Tết nhà nào cũng cần. Nộm hay còn gọi là gỏi trong miền nam tên gọi chung cho các món rau có vị chua ngọt, món ăn tuyệt vời cho những ngày lễ tết, cỗ đám hay ngày hè nóng nực.

Cái vị chua chua kích thích vị giác, vị ngọt đậm đà từ nước sốt thêm vào đó mọng giòn từ rau củ làm mình ăn 1 muốn ăn 2.