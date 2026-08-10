Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Dưới đây là bài hướng dẫn chi tiết cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt đón hè rực rỡ!

Ảnh: FB Phương Lan

NGUYÊN LIỆU

* Mì tươi xanh lá:

Bột mì đa dụng: 120g

Bột semolina: 80g

Muối: 3g

Trứng: 60g

Dầu olive: 4g

Tạo màu: 50g nước cốt. Mình làm bằng bột nghệ và hoa đậu biếc, trộn hai màu này lại sẽ ra màu xanh lá.

* Mì tươi cam:

Bột mì đa dụng: 120g

Bột semolina: 80g

Muối: 3g

Trứng: 60g

Dầu olive: 4g

Tạo màu: 50g hỗn hợp gấc cô đặc và nước ép cà rốt. Lười thì mình cho tinh bột nghệ luôn vì nhà có nhiều mà dùng chưa hết.

*Mì tươi vàng:

Bột mì đa dụng: 120g

Bột semolina: 80g

Muối: 3g

Trứng: 70g

Dầu olive: 4g

Tạo màu: 40g hỗn hợp nước ép chuông

*Mì tươi tim tím là mình làm từ hoa đậu biếc, các bạn làm tương tự mấy màu trên nhé!

Ảnh: FB Phương Lan

CÁCH LÀM:

- Với công thức dùng 200g bột như trên, bạn có thể trộn bằng tay cũng nhanh thôi. Hoặc có máy trộn thì phải làm 2 công thức chứ không ít quá máy lại chê.

+ Dùng phới trộn các nguyên liệu vào với nhau rồi nhồi tay trong khoảng 8-10 phút đến khi bột tạo khối khá mịn, có độ dẻo dai và màu sắc đồng nhất. Có thể thêm bột áo để chống dính.

+Tạo hình tròn, bọc kín và để bột nghỉ trong nửa tiếng trước khi bắt đầu cán bột.

Lưu ý: lúc cán bột nhớ phủ qua bột áo cán cho đỡ dính nhé! Cán khô xíu cũng không sao chứ ướt quá nó dính nhằng nhằng ấy.

Sau đó đun sôi nồi nước bỏ mì vào luộc 8-10p. Ngâm qua nước lạnh, vớt ráo và bảo quản ăn dần thôi nào. Hôm thì làm sốt bò bằm, lúc thì xào khi thì nấu đủ kiểu luôn.

Công thức trên cho khoảng hơn 3 lạng mì thành phẩm. Các bạn cứ theo nhu cầu mà nhân công thức lên nhé!

Ảnh: FB Phương Lan

Ảnh: FB Phương Lan

Nguồn:FB Phương Lan

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