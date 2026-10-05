Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Xưởng phụ tùng xe máy tại xã Trung Giã (TP Hà Nội) bất ngờ phát hỏa dữ dội. Cột khói đen bốc cao khiến người dân cách đó nhiều km vẫn có thể nhìn thấy.

Theo thông tin báo Dân trí, sáng 5/10, thông tin từ UBND xã Trung Giã, TP Hà Nội, cho biết khoảng 7h45 cùng ngày, tại khu nhà xưởng sản xuất đồ nhựa phụ tùng xe máy rộng khoảng 500m2 của gia đình ông Ngô Văn Tuấn ở thôn Hợp Nhất xảy ra hỏa hoạn.

Tại hiện trường, vụ cháy xưởng đã lan sang ngôi nhà của chính chủ xưởng nằm ngay phía trước. Theo ông Tuấn (chủ nhà), thời điểm cháy, toàn bộ công nhân trong xưởng đã được di chuyển hết ra ngoài, mọi người đều an toàn.

Khu nhà xưởng nằm phía sau căn nhà của chủ xưởng. Ảnh: Báo Dân trí.

Theo thông tin VietNamNet, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Đến 8h30 cùng ngày, UBND xã Trung Giã đã huy động lực lượng tại chỗ gồm công an xã, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở... đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đám cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Chị Lê Phương, một nhân chứng tại hiện trường cho biết, khi xảy ra cháy, cột khói đen từ vụ hỏa hoạn bốc cao hàng chục mét, người đứng từ xa cũng có thể quan sát thấy vụ cháy.

Người dân sau đó đã hô hoán tham gia chữa cháy nhưng bất thành, họ phải gọi điện thông báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tới hiện trường.

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn Phát hiện cháy, một số người bên trong căn nhà nhanh chóng tháo chạy ra ngoài, đồng thời hô hoán và tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-chay-nha-xuong-phu-tung-xe-may-khoi-en-boc-cao-770292.html