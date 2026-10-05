Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 05/10/2026 10:15

Hiện công tác tìm kiếm ông N.C.H. (sinh năm 1972), chồng bà H., vẫn đang được các lực lượng tiếp tục triển khai. Mưa lớn về khuya khiến việc tìm kiếm thêm khó khăn.

Theo thông tin VOV, tối 4/10, lãnh đạo UBND xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng gần 21h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà N.T.H. (sinh năm 1975), trú xóm Thanh Tân, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An.

Thời điểm phát hiện, thời tiết mưa to, gây nhiều khó khăn cho lực lượng tham gia tìm kiếm. Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng đã thực hiện các thủ tục theo quy định, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ - Ảnh 1
Người dân theo dõi và tham gia tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích trên sông Lam. Ảnh: VOV. 

Hiện công tác tìm kiếm ông N.C.H. (sinh năm 1972), chồng bà H., vẫn đang được các lực lượng tiếp tục triển khai. Mưa lớn về khuya khiến việc tìm kiếm thêm khó khăn.

Như trước đó báo Thanh Niên đưa tin chiều 2/10, ông Đặng Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Kim Bảng (Nghệ An), cho biết người dân và lực lượng chức năng đang tìm kiếm một cặp vợ chồng bị mất tích sau vụ tai nạn lật thuyền trên sông Lam.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một nhóm người sử dụng 4 con thuyền để thu gom phế liệu trên sông Lam.

Khi đang thu gom tại đoạn sông thuộc địa bàn xã Kim Bảng, cách cầu Rộ khoảng 400 m về phía thượng nguồn thì thuyền của một cặp vợ chồng (chưa rõ danh tính, ngụ xã Vạn An, Nghệ An) bất ngờ bị lật và chìm khiến cả 2 nạn nhân rơi xuống sông.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Kim Bảng cùng lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

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