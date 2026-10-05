Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Đông Thạnh phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn trộm cắp vật nuôi vào ban đêm. Qua thu thập thông tin, công an xác định nhóm này hoạt động tại nhiều địa bàn, gồm: Xã Đông Thạnh, xã Hóc Môn, phường Tân Thới Hiệp và phường An Hội Tây.

Theo thông tin báo Dân trí , ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt giam Lưu Thanh Bình (SN 1987, ngụ TP Cần Thơ) cùng 11 người khác về tội Trộm cắp tài sản.

Bình móc nối với một số đối tượng để thu mua mèo trộm cắp. Những người này tiếp tục rủ rê, kết nối thêm các đối tượng khác, tổ chức bắt trộm mèo rồi bán lại cho Bình.

Đi sâu điều tra, Công an xã Đông Thạnh xác định đối tượng Lưu Thanh Bình thu mua mèo sống, tập kết tại địa chỉ số 34/44 đường TX39, khu phố 17, phường Thới An, TPHCM để bán lại.

Các đối tượng chia thành từng nhóm nhỏ, phân chia địa bàn, sử dụng xe máy di chuyển đến các khu dân cư để tìm vật nuôi. Sau khi bắt được mèo, các đối tượng nhanh chóng thu gom, rời khỏi khu vực và mang đi bán. Theo lời khai, trung bình mỗi nhóm bắt trộm khoảng 4-10 con mèo trong một đêm.

Công an xã Đông Thạnh tiến hành kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn hoạt động của nhóm đối tượng; thu giữ 50 con mèo các loại, 55 bẫy mèo, 2 cân, 14 túi các loại, 13 điện thoại di động, 7 xe máy, 2 máy đánh lông và 6,7 triệu đồng tiền mặt; đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh, làm rõ.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận đã bắt trộm và tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo trong thời gian hoạt động. Ngoài số mèo do nhóm này cung cấp, Bình còn thu mua từ nhiều đối tượng khác để bán lại cho người có nhu cầu.

Đường dây trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, bắt khoảng 2.700 con. Ảnh: Báo Lao Động.

Theo thông tin báo Lao Động, danh sách 12 bị can gồm: Lưu Thanh Bình (sinh năm 1987); Võ Hoài Nam (sinh năm 2005); Nguyễn Đình Huy (sinh năm 2007); Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 2004); Bùi Thanh Hào (sinh năm 2004); Lê Nguyễn Duy Anh (sinh năm 2008); Nguyễn Trần Trung Hiếu (sinh năm 2008); Nguyễn Gia Hân (sinh năm 2009); Trần Hoàng Kịp (sinh năm 2008); Hà Tiến Đạt (sinh năm 2009); Lê Minh Phát (sinh năm 2008) và N.H.M.H (sinh năm 2010).

Công an TPHCM khuyến cáo người dân chủ động quản lý, bảo vệ vật nuôi; khi phát hiện dấu hiệu trộm cắp, thu gom, tiêu thụ tài sản nghi do phạm tội mà có cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an.

Cơ quan Công an cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh, thu mua, giết mổ vật nuôi kiểm tra chặt chẽ nguồn gốc, không thu mua, tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có.

Người dân được lực lượng chức năng bàn giao lại mèo bị mất trộm. Ảnh: Báo Dân trí.

Công an xã Đông Thạnh đã phối hợp xác minh, tìm chủ sở hữu, đến nay đã trao trả 13 con mèo cho 13 người dân. Số mèo còn lại được một trung tâm xã hội hỗ trợ tiếp nhận đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian tiếp tục xác minh.