Cách làm giò xào đón Tết: Giòn sừn sựt, thơm nồng mà ăn chẳng bị ngấy

Tự làm giò xào vừa ngon lại đảm bảo an toàn vệ sinh, chị em hãy bắt tay thực hành ngay với công thức đơn giản này nhé.

Nguyên liệu làm món giò xào ngon

- Tai heo: 700 gr

- Má heo: 300 gr

- Mộc nhĩ: 100 gr

- Thịt chân giò: 700 gr

- Lưỡi lợn: 500 gr

- Hạt tiêu xay vỡ, nước mắm, lá chuối, dấm.

Cách chế biến món giò xào ngon

- Bước 1: Đầu tiên, rửa sạch tai lợn, má lợn, thịt chân giò với nước muối. Đun nồi nước sôi có chút muối, chần chín tầm 30%.

Lưỡi lợn chần qua với nước sôi có muối, cạo sạch phần màng trắng trên bề mặt lưỡi, thái bản mỏng dài. Mộc nhĩ ngâm nở, rửa sạch, thái bản mỏng dài.

- Bước 2: Thái mỏng các loại thịt rồi ướp thịt với một ít mắm, hạt nêm và gia vị, để trong khoảng 30 phút cho gia vị ngấm đều vào thịt.

- Bước 3: Cho chảo chống dính lên bếp đun nóng nồi, sau đó cho thịt vừa ướp vào xào cùng. Khi xào nên đảo đều tay và để lửa vừa cho thịt được chín đều.

Bạn có thể cho thêm một chút mắm vào thịt cho dậy mùi. Xào thêm khoảng 10 phút cho đến khi thịt săn lại. Sau đó tiếp tục cho thêm nấm hương và mộc nhĩ đã thái nhỏ vào xào cùng. Khi thịt hơi cháy cạnh, tất cả nguyên liệu đã chín và ngấm gia vị thì rắc thêm một chút hạt tiêu vào, đảo đều rồi tắt bếp.

Bước 4: Khi thịt vừa xào xong vẫn còn nóng bạn dùng thìa xúc thịt vào khuôn, vừa cho thịt vào khuôn vừa dùng thìa ấn thịt xuống cho chặt. Sau đó vặn pít tông để nén thịt, để nguội rồi cho vào tủ lạnh khoảng 1 - 2 giờ.

Chúc các anh chị làm món GIÒ XÀO thành công.

Nguồn: FB Thanh Huệ

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