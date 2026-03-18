Nữ diễn viên có chồng đột ngột qua đời ở khách sạn: Chưa thể gặp mặt lần cuối, 1 mình chăm sóc con song sinh

Hậu trường 18/03/2026 16:12

Thông tin chồng của 'Thánh lô tô' Lộ Lộ là Việt kiều tên Ryan vừa qua đời khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo Lộ Lộ chia sẻ, Ryan qua đời trong một khách sạn tại Mỹ. Nguyên nhân nam luật sư qua đời là đột quỵ, hưởng dương 33 tuổi. Ngay sau khi nhận tin dữ, Lộ Lộ đã nhanh chóng làm thủ tục di chuyển đến thủ đô Georgia, nơi gia đình chồng sinh sống để cùng mẹ chồng lo liệu hậu sự.

Mới đây, trong một buổi livestream, Lộ Lộ đã chia sẻ về tình hình hiện tại khiến nhiều người lo lắng, xót xa. Theo đó, Lộ Lộ cho biết đang ở tại nhà của mẹ chồng tại Georgia. Trong thời gian này, cô chủ yếu ở nhà để chăm sóc hai em bé song sinh mới 3 tháng tuổi. 2 em bé này chào đời bằng phương pháp IVF tại nước ngoài, trong đó Ryan là ba còn Lộ Lộ được công nhận là mẹ của các bé.

Nữ diễn viên có chồng đột ngột qua đời ở khách sạn: Chưa thể gặp mặt lần cuối, 1 mình chăm sóc con song sinh - Ảnh 1

Lộ Lộ một mình chăm sóc 2 em bé song sinh để mẹ chồng toàn tâm toàn ý lo thủ tục, giấy tờ để nhận thi hài luật sư Ryan

Lộ Lộ cho biết hiện mẹ chồng bận rộn làm các thủ tục pháp lý để nhận thi hài Ryan nên cô phải trực tiếp chăm sóc 2 con. Điều khiến nhiều người xót xa hơn là đến thời điểm hiện tại, Lộ Lộ vẫn chưa thể gặp mặt chồng lần cuối. Gia đình có nguyện vọng nhận thi hài Ryan từ Mỹ về Georgia, sau đó sẽ tiến hành hỏa táng.

Lộ Lộ cũng chia sẻ thêm rằng, trước khi sự việc xảy ra, cô và Ryan đã không còn sống cùng nhau trong một thời gian. Vì vậy, khi biến cố ập đến, cảm xúc của cô vừa buồn bã, vừa có phần chông chênh. Tuy nhiên, Lộ Lộ vẫn cố gắng giữ tinh thần ổn định để cùng gia đình chồng lo liệu những việc còn dang dở.

Trong những ngày ở Georgia, lịch trình của Lộ Lộ gần như xoay quanh việc chăm sóc hai em bé và hỗ trợ mẹ chồng. Dù đang trong giai đoạn khó khăn, cô vẫn cố gắng cân bằng để không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Dự kiến trong vài ngày tới, Lộ Lộ sẽ phải quay về Việt Nam để xử lý những công việc đã có lịch trình từ trước. Điều khiến cô lo lắng nhất lúc này chính là việc hai em bé song sinh còn quá nhỏ, trong khi mẹ chồng đã lớn tuổi, việc chăm sóc sẽ gặp nhiều khó khăn.

Hiện tại, câu chuyện của Lộ Lộ vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người gửi lời động viên, mong cô sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và gia đình sớm ổn định sau biến cố lớn này.

Nữ diễn viên có chồng đột ngột qua đời ở khách sạn: Chưa thể gặp mặt lần cuối, 1 mình chăm sóc con song sinh - Ảnh 2
Lộ Lộ và chồng luật sư đăng ký kết hôn năm 2023 nhưng từ giữa năm 2025 thì cả hay ly thân

Lộ Lộ tên thật là Lâm Quốc Khải, sinh năm 1988 tại Kiên Giang. Tốt nghiệp đại học, Lộ Lộ từng làm nhiều công việc khác nhau như giảng viên trường Cao đẳng văn hóa, trường Du lịch Sài Gòn. Sau này, Lộ Lộ làm marketing cho một tập đoàn, thiết kế ấn phẩm văn hóa, làm sản phẩm da hand made, diễn viên quần chúng. Cái tên Lộ Lộ nổi lên với danh xưng "thánh lô tô". Lộ Lộ từng tham gia nhiều cuộc thi, game show truyền hình như Chuông vàng vọng cổ 2016, Solo cùng bolero 2018, Thách thức danh hài…, rồi góp mặt ở web-drama Hẻm cụt của Trấn Thành, phim điện ảnh Lô tô, Mai... Lộ Lộ cũng là một trong những thành viên của hội bạn Trấn Thành. Lộ Lộ cũng từng tham gia Miss International Queen Vietnam 2025 và để lại nhiều ấn tượng.

Lộ Lộ từng kết hôn, có 2 con nhưng sau đó tan vỡ. Cuối năm 2022, Lộ Lộ quyết định đi phẫu thuật chuyển giới. Tháng 9/2023, Lộ Lộ đăng ký kết hôn với chồng Việt kiều tại Mỹ. Theo nữ nghệ sĩ chuyển giới, cô và chồng luật sư làm bạn khoảng 2 năm và chính thức hẹn hò từ giữa năm 2023. Tuy nhiên, đến tháng 8/2025 cả hai trục trặc tình cảm, ly thân.

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