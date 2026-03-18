Nam diễn viên bị trợ lý trộm gần 400 triệu đồng, 2 năm sau chạm mặt còn xảy ra cảnh trớ trêu hơn

Hậu trường 18/03/2026 12:48

Câu chuyện của Võ Đăng Khoa và Duy Khương khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì những tình huống dở khóc dở cười liên quan đến chính người trợ lý từng tin tưởng.

Trên trang cá nhân, Võ Đăng Khoa chia sẻ trải nghiệm không mấy vui vẻ khi bị trợ lý lấy trộm tài sản. Nam diễn viên kể lại: "Trợ lý này cái gì cũng làm được còn trợ lý cũ cũng giỏi nữa, nhưng giỏi nhất là cái cuối. Đến ngày đó, nhỏ đó gom hết tiền bạc, máy tính, máy móc, mấy chục cọc tiền mỗi cái 2 triệu tôi đổi ra để dành thối tiền cho khách bị lấy đi hết.

Trợ lý vậy đó”. Dù không đi sâu vào chi tiết, câu chuyện cũng đủ khiến nhiều người giật mình về mức độ thiệt hại và sự mất niềm tin khi bị chính người thân cận “ra tay”.

Nam diễn viên bị trợ lý trộm gần 400 triệu đồng, 2 năm sau chạm mặt còn xảy ra cảnh trớ trêu hơn - Ảnh 1
Diễn viên Võ Đăng Khoa từng bị trợ lý lấy nhiều tài sản, mấy chục triệu tiền mặt

Sau khi nghe câu chuyện của Võ Đăng Khoa, diễn viên Duy Khương còn tiết lộ gây sốc hơn. Duy Khương cho biết anh từng giúp đỡ một cô gái trong hoàn cảnh khó khăn, thậm chí ngăn cản ý định tiêu cực của người này. Sau đó, vì thương cảm, anh nhận cô vào làm trợ lý. Tuy nhiên, mọi chuyện lại đi theo hướng không ai ngờ tới. Theo lời nam diễn viên, người trợ lý này đã lấy trộm của anh khoảng 375 triệu đồng. Khi sự việc vỡ lở, gia đình người này đã đến xin lỗi, năn nỉ và mong được bỏ qua. Thậm chí, người trợ lý còn dọa sẽ làm điều dại dột nếu bị xử lý.

Duy Khương kể: "Ngày xưa có một nhỏ khổ, đòi tự tử nên tôi cản. Lúc đầu nó khóc với mình nhưng về sau khi nhận nó vô làm thì mình khóc ngược lại. Tôi bị nhỏ đó ăn cắp 375 triệu đồng. Nó sợ tôi báo công an bắt nên kêu cha mẹ qua năn nỉ. Nhỏ trợ lý còn doạ tôi sẽ nhảy cầu, bỏ con ở lại. Sau đó, tôi mất tiền, gia đình bạn kia xin tha nên thôi tôi đồng ý".

Nam diễn viên bị trợ lý trộm gần 400 triệu đồng, 2 năm sau chạm mặt còn xảy ra cảnh trớ trêu hơn - Ảnh 2
Vô tình chạm mặt ở quán bún bò, người trợ lý cũ bỏ chạy khiến Duy Khương phải trả tiền thay

Khoảng 2 năm sau, nam diễn viên bất ngờ có cuộc chạm mặt đầy trớ trêu với người trợ lý cũ. Anh kể, trong một lần đi mua bún bò, khi đang ngồi trong quán thì vô tình gặp lại người này. Ngay khi nhìn thấy Duy Khương, người này lập tức bỏ chạy, không thanh toán tiền, khiến chủ quán phải gọi lại.

Trước tình huống bất ngờ, Duy Khương đành đứng ra trả tiền thay. Nam diễn viên chia sẻ: "Có duyên lắm, cách đây tầm 2 năm, tôi đi ăn bún bò. Tôi đang ngồi trong quán thì gặp lại bạn trợ lý đó, chạy chiếc xe SH mới tinh đá chóng xe bước vào kêu tô bún bò. Nhưng ngay khi nhìn thấy tôi thì bạn đó bỏ chạy, không tính tiền khiến chủ quán phải kêu lại.  Sau đó tôi mới nói: 'Thôi chị, nó con nợ của em, từng ăn cắp tiền của em nên giờ sợ đó. Để em trả cho'. Thế là tôi lại phải trả thêm tô bún bò nữa, mà tức là lúc đó tôi ăn chay, tôi ghé mua cho vợ mà cũng bị vậy nữa".

