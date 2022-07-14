Công thức nấu bún riêu cua đơn giản lại ngon hết xẩy!

Bún riêu công thức "cổ điển" nhưng mà khi ăn vào nó "lạ" lắm, các chị em cùng tham khảo công thức nhé!

"Ai đang có ý đồ muốn nấu bún riêu cua thì hãy làm theo cách của mình thử xem nhé! Bảo đảm không ngon bắt đền mình chịu" bạn gái có facebook Xuan Kieu Kado chia sẻ trong group yêu thích nấu ăn.

Cùng khám phá công thức nấu bún riêu cua ngon "nhức nách" của Xuan Kieu Kado có gì đặc biệt nhé.

Bước 1: Cua rửa sạch với nước muối rồi cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn với nước. Rồi cho qua rây lọc lấy xương ra.

Lược lấy thịt cua làm riêu và còn vỏ cho vào túi lọc sau đó cho vào nồi nấu nước lèo ngon ngọt. Nước dão thịt cua mình cho vào nấu nước lèo. Nước đặc thịt cua mình dùng làm riêu cua.

Tôm khô, mực khô xé nhỏ cho vào chiên với dầu cho thơm rồi cho nước vào nấu nước dùng sẽ làm cho nước dùng thơm ngọt.

Thịt băm, trứng gia vị đánh mịn ra như giò sống.

Sau đó riêu cua hoà tan với thịt băm bằng máy đánh trứng.

Sau đó mang đi hấp, đậy nắp với lửa nhỏ khoảng 10-15 phút

Nước dùng màu đỏ hấp dẫn chưa nè

Thành quả đây, riêu cua nước dùng là tâm hồn của món này nên làm theo cách này nó ngon lạ lắm nghen.



Hấp dẫn lắm luôn, chúc các bạn thành công!

Nguồn: FB Xuan Kieu Kado

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-thuc-nau-bun-rieu-cua-don-gian-lai-ngon-het-xay-482982.html