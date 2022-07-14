Công thức nấu bún riêu cua đơn giản lại ngon hết xẩy!

Bún riêu công thức "cổ điển" nhưng mà khi ăn vào nó "lạ" lắm, các chị em cùng tham khảo công thức nhé!
"Ai đang có ý đồ muốn nấu bún riêu cua thì hãy làm theo cách của mình thử xem nhé! Bảo đảm không ngon bắt đền mình chịu" bạn gái có facebook Xuan Kieu Kado chia sẻ trong group yêu thích nấu ăn.
Cùng khám phá công thức nấu bún riêu cua ngon "nhức nách" của Xuan Kieu Kado có gì đặc biệt nhé.
Nguồn: FB Xuan Kieu Kado
Cùng chiêm ngưỡng những bữa ăn ngon lành đầy đủ dưỡng chất của cô nhân viên ngân hàng nhé.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-thuc-nau-bun-rieu-cua-don-gian-lai-ngon-het-xay-482982.html