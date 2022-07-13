Thưởng thức ly trà đào chua ngọt, mát lạnh, thơm giòn với công thức cực đơn giản

- 500g đường: trong đó 250g đường nâu (để màu nước đào đẹp) + 250g đường phèn (nước đào sẽ có vị thơm hơn).

- 1kg ruột đào (tỷ lệ 1,3kg quả đào sau khi bỏ vỏ, hạt sẽ được 1 kg ruột)

Ngoài ra có thể thay bằng các loại đường khác như thốt nốt, cát trắng...

- 600ml nước.

- 1 quả chanh.

- 1 chút muối.

- Bình ngâm đào.

CÁCH LÀM:

- B1: Bình thuỷ tinh rửa sạch và tráng qua nước sôi hoặc phơi nắng để tiệt trùng.

- B2: Đào nên chọn quả chín đỏ nhưng vẫn cứng tay thì sẽ ngọt và giòn ngon. Đào rửa sạch, ngâm nước muối 15 phút rồi rửa lại, để ráo nước.

- B3: Tách đào thành từng múi, thả vào chậu nước muối loãng. Sau đó gọt vỏ và ngâm đào vào chậu nước khác. Rửa lại đào đã gọt 1 - 2 lần nữa rồi vớt ra rổ để ráo nước.

- B4: cho đào và 250g đường nâu vào tô rồi xóc nhẹ cho đường bám đều. Dùng màng bọc thực phẩm bọc tô lại, cất tủ lạnh 6 tiếng.

- B5: Cho 600ml nước + 250g đường phèn + chắt nước đường trong tô đào ngâm vào nồi. Đun sôi cho đường tan rồi cho đào vào nấu. Khi đào sôi để lừa vừa trong 5-10 phút không đậy nắp nồi sau đó vớt đào ra để riêng. Nếu lượng đào nhiều có thể chia ra làm 2-3 lần để đun như trên.

Để đào nhanh nguội có thể dàn ra khay rồi quạt. Sau đó cho đào vào tô bọc màng bọc rồi cất tủ lạnh.

Nước đường sau khi vớt đào ra đun sôi lại lần nữa rồi để nguội. Nước nguội hoàn toàn thì mới cho nước chanh vắt vào nồi rồi khuấy đều.

- Bước 6: cho đào và nước đường vào bình/lọ thuỷ tinh rồi cất trong ngăn mát tủ lạnh, sau 1 ngày là có thể dùng được.

CÁCH PHA TRÀ ĐÀO:

Nguyên liệu:

- 7-10 miếng đào ngâm

- 1 gói trà túi lọc vị đào/ hồng trà...

- 100ml nước nóng

- 40 ml nước cốt đào ngâm

- 10ml nước quất/chanh dây hoặc 30ml nước cam

- 1-2 nhánh lá bạc hà

- Đá viên

Cách làm:

- Nhúng trà túi lọc vào cốc có 100ml nước sôi, để trong 1-2 phút rồi bỏ gói trà ra và để nguội nước.

- Thêm vào cốc trà 10ml nước chanh/quất hoặc 30ml nước cam + 40ml nước cốt đào rồi khuấy đều.

- Cho đá viên và đào ngâm vào cốc cùng 1 -2 lát chanh vàng hoặc quất. Đặt nhánh lá bạc hà lên trên để trang trí.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Fb Lê Tuyết Mai