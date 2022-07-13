Xoá tan cái nóng mùa hè với chè khúc bạch thanh mát

Món ngon mỗi ngày 13/07/2022 14:27

Món chè hấp dẫn với màu sắc hài hoà, vị giòn giòn của hạnh nhân rang chín, thêm cả các loại hoa quả cùng hoà quyện vào nhau.

NGUYÊN LIỆU:

 

Xoá tan cái nóng mùa hè với chè khúc bạch thanh mát - Ảnh 1

- Whipping cream: 200 ml

- Sữa tươi: 200 ml

- Gelatin bột: 20g

- Đường: 50g

- Chiết xuất Vani: 1 thìa cà phê ( 1 tsp)

- Nhãn hoặc vải: 20 trái

- Hạnh nhân lát: 30g

- Hạt chia: 15g

- Đường phèn: 100g

- Lá dứa tươi: 5 lá

- Tạo màu: hoa đậu biếc, bột trà xanh,...

 

 CÁCH LÀM:

 

Phần thạch:

 

Xoá tan cái nóng mùa hè với chè khúc bạch thanh mát - Ảnh 2

 

- Ngâm gelatin với 80ml nước lọc, khuấy đều và ngâm nở 15 phút.

- Hòa tan hỗn hợp gồm whipping cream, sữa tươi, đường.

- Nấu hỗn hợp whipping cream đã chuẩn bị trên lửa nhỏ cho đến khi nước âm ấm (không đun sôi)

- Tắt bếp và đổ bột gelatin đã ngâm nở và chiết xuất vani vào, khuấy nhẹ để tất cả các nguyên liệu được hoà tan toàn bộ vào nhau.

- Lọc qua rây và đổ vào khuân. Đây là thạch màu trắng.

 

Tạo màu thạch xanh nước biển:

 

- Thêm hoa đậu biếc vào nồi hỗn hợp vừa đun xong, khuấy đều, để 10 phút. Sau đó vớt hoa ra, lọc qua rây và đổ vào khuân. Ta được phần thạch màu xanh nước biển.

 

Tạo màu thạch xanh lá:

- Hòa tan bột trà xanh với 10ml nước ấm đổ vào nồi hỗn hợp, khuấy tan và đổ ra khuân. Phần thạch màu xanh lá.

- Để hỗn hợp thạch khúc bạch nguội và cho vào tủ lạnh làm đông ít nhất 3 tiếng. Để càng lâu thạch càng dai hơn.

 

 Phần nước đường:

 

Xoá tan cái nóng mùa hè với chè khúc bạch thanh mát - Ảnh 3

 

- Đun hỗn hợp đường và khoảng 1 lít nước lọc, lá dứa đã được rửa sạch, đun sôi sau đó tắt bếp, để nguội.

- Bóc vải hoặc nhãn, lấy bỏ hạt. Ngâm với phần nước đường vừa đun, để ngăn mát tủ lạnh.

- Rang thơm hạnh nhân với lửa nhỏ

- Ngâm hạt chia vào nước ấm khoảng 15 phút

 

 Trình bày:

- Cắt thạch khúc bạch đã được làm đông thành những miếng hình vuông vừa ăn.

- Cho đều từng phần thạch, nước đường, ngâm, hạt chia, hạnh nhân rang vào bát để thưởng thức.

- Cho thêm hoa quả tuỳ thích.

 

Xoá tan cái nóng mùa hè với chè khúc bạch thanh mát - Ảnh 4

 

Xoá tan cái nóng mùa hè với chè khúc bạch thanh mát - Ảnh 5

 

Xoá tan cái nóng mùa hè với chè khúc bạch thanh mát - Ảnh 6

Chúc các bạn thành công!

 

Nguồn: FB Thu Thủy

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