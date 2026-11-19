Trong 10 ngày tới, Tài Tinh nâng đỡ nên vận trình tài lộc của tuổi Mão vô cùng hanh thông, con đường phía trước rộng mở. Nguồn thu được tăng thêm kha khá, điều này khiến bản mệnh có thêm nhiều động lực.

Con giáp này cũng biết cách quản lý tài chính, chắt bóp chi tiêu, tằn tiện tiết kiệm nên cũng để ra được một khoản kha khá cho mình. Đây chính là niềm an ủi không nhỏ sau những buồn phiền về chuyện tình cảm cho con giáp này.

Con giáp tuổi Tuất

Trong 10 ngày tới, Chính Tài trợ lực, tuổi Tuất đi làm tự tin hơn hẳn. Bạn là con giáp sống có kế hoạch, biết được rằng công sức mình bỏ ra sẽ được đền đáp nên sẽ cống hiến hết mình cho công việc. Nếu đang có ý định đi học ngoại ngữ, học thêm kỹ năng hoặc bằng cấp mới thì nên làm nhanh.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tiền bạc tuy không được xuất sắc vang dội nhưng nó đủ để bạn hài lòng với thực tại. Thu nhập từ công việc chính vẫn ổn định đều đều, bên cạnh đó thì bạn cũng chịu khó làm thêm nghề tay trái.

Con giáp tuổi Thìn

Trong 10 ngày tới, tuổi Thìn đầu tư sẽ có lợi. Những ai đang làm ăn kinh doanh tự do cũng đã bắt đầu thấy tài lộc đổ về, mọi việc có vẻ suôn sẻ hơn cả mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, thời điểm này cho các mối quan hệ của tuổi Thìn cũng trở nên hài hòa, vui vẻ. Về mặt tình cảm, con giáp này và nửa kia cũng tìm ra được những điểm chung để cả hai có thể tận hưởng một ngày hạnh phúc bên nhau.

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