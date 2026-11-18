Từ ngày 15 đến 20/10 âm lịch, công việc của tuổi Mùi nhờ Chính Quan trợ vận. Ngày này thích hợp để làm những việc như xin việc, thi cử, học hành hoặc giành giật quyền lợi chính đáng cho bản thân, cây ngay không sợ chết đứng, bạn cứ đường hoàng làm đúng việc của mình thì trời xanh sẽ giúp bạn.

Tiền bạc cũng khá khẩm hơn nhiều so với thời gian trước đây nhờ có Nhị Hợp mở đường. Con giáp giỏi xã giao này nhờ quan hệ rộng ăn nên làm ra, kiếm được tiền nhờ sức lao động của bản thân, tuy không thể tránh khỏi được việc bị ghen ăn tức ở nhưng càng bị ghét thì Mùi càng kiếm được tiền hơn những kẻ đó.

Từ ngày 15 đến 20/10 âm lịch, trên phương diện sự nghiệp, tuổi Hợi có thể thở phào nhẹ nhõm. Người ngoài cho rằng bản mệnh gặp may nhưng thực chất nó chính là sự cố gắng nỗ lực. Việc làm ăn kinh doanh bận rộn nhưng đem lại niềm vui cho bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc vượng phát, có thể là do các khoản đầu tư sinh lời, ký kết được hợp đồng lớn hoặc may mắn trúng thưởng. Một số người vô cùng thông minh và linh hoạt, đang nảy sinh ý tưởng đầu tư cho hàng hóa, hợp tác kinh doanh trong đầu.

Con giáp tuổi Thìn

Từ ngày 15 đến 20/10 âm lịch, tuổi Thìn gây ấn tượng tốt với cấp trên, có cơ hội được thăng tiến trong công việc. Con giáp này nên tập trung thể hiện giá trị của mình đối với công ty, không nên ngại những công việc khó khăn, vất vả hoặc gánh thêm trách nhiệm.

Ảnh minh họa: Internet

Mọi người cũng cảm thấy dễ chịu khi ở bên bản mệnh và họ có cảm giác như được lan tỏa năng lượng tích cực. Trong các hoạt động xã hội, bản mệnh trở thành trung tâm của sự chú ý và sẽ chẳng thiếu những người ngưỡng mộ.

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