Cách làm cánh gà chiên nước mắn ngon lành, tròn vị ăn hao cơm vô cùng

Lớp đông đá phía ngoài cánh gà

Nếu chọn mua cánh gà trong siêu thị thì đa phần chúng đều là cánh gà động lạnh. Bạn có thể quan sát lớp đông bám bên ngoài cánh. Trong trường hợp lớp đông lạnh mỏng là ở khoảng thời gian ngắn và cánh gà vẫn còn giữ được độ tươi ngon. Ngược lại, nếu lớp băng quá dày thì có lẽ là cánh gà đã được để lâu, thịt sẽ cứng lại và mất đi nhiều chất bổ dưỡng.

Mùi của cánh gà

Bạn có thể trực tiếp ngửi và khi thấy mùi tanh là biểu hiện của cánh gà không còn tươi ngon. Chọn lựa những cánh gà có mùi thơm tự nhiên để yên tâm mua về chế biến các món ăn ngon cho gia đình.

Cách chọn cánh gà ngon cho món cánh gà chiên nước mắm - Ảnh: Internet

Màu da của cánh gà

Nếu là cánh gà còn mới, màu da sẽ hơi vàng, sáng bóng và tuyệt đối không có độ sỉn hay thâm đen. Và nếu cánh gà có màu trắng nhạt, hay xuất hiện những đốm nhỏ màu xám có thể bị nấm mốc, cần tuyệt đối tránh xa. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng, cẩn thận lựa chọn đồ ăn là điều không thừa, và tốt nhất lựa chọn thực phẩm tươi, hạn chế đồ đông lạnh sẽ gây hại sức khỏe cho gia đình, nhất là trẻ nhỏ.

Công thức chế biến món cánh gà chiên nước mắm

Nguyên liệu làm món cánh gà chiên nước mắm:

- 400g cánh gà

- Nước mắm ngon

- Tỏi, gừng

Gia vị: đường, muối, tiêu, hạt nêm, dầu ăn,...

Nguyên liệu làm món cánh gà chiên nước mắm - Ảnh: Internet

Sơ chế cánh gà

Cánh gà sau khi mua về sẽ rửa sạch với nước, rồi bóp cánh gà với muối hoặc nước muối pha loãng (để làm sạch nhầy và khử hết mùi của cánh gà). Sau đó, rửa lại với nước và cho ra rổ, để ráo. Cánh gà bạn có thể chặt làm đôi hoặc nhỏ hơn, vừa dễ ăn vừa thấm đều gia vị hơn. Nếu nhà bạn có con nhỏ, thì mỗi cánh gà nên chặt làm ba phần (ở ngay các khớp) để vừa miệng trẻ hơn.

Cách làm cánh cánh gà chiên nước mắm

Bước 1: Ướp gà với nước mắm (từ 1 - 2 muỗng), tiêu (1⁄2 muỗng), hạt nêm (1⁄2 muỗng), dầu ăn (1 muỗng), gừng thái chỉ. Đeo găng tay trộn và thoa đều các mặt cho gia vị lên cánh gà và để ướp trong 15 – 20 phút. Có thể cứa nhẹ thịt gà để nhanh thấm gia vị.

Bước 2: Đặt một cái chảo lên bếp, sau đó cho dầu ăn vào đợi đến khi dầu nóng thì cho thịt gà vào chiên. Khi da gà vàng giòn, vớt thịt gà ra đĩa, có thể sử dụng giấy thấm dầu để làm giảm bớt lượng dầu trong thịt gà chiên.

Chiên gà cho món cánh gà chiên nước mắm - Ảnh : Internet

Bước 3: Dùng chảo mới đặt lên bếp (hoặc bạn vẫn có thể tận dụng lại chảo chiên gà nhưng phải bỏ bớ dầu ra). Phi thơm tỏi với 1 chút dầu ăn, khi tỏi thơm hạ lửa nhỏ. Bí kíp làm nên món cánh gà chiên nước mắm ngon là ở công đoạn này. Bạn cho vào chảo đường và nước mắm theo tỉ lệ: 1:1 (cứ 1 thìa nước mắm kèm một thìa đường), nên thêm một ít tương ớt tùy theo khẩu vị.

Sau khi hỗn hợp đã tan vào nhau, mở lửa vừa rồi thả cánh gà vào, cầm cán chảo lắc qua lắc lại cho hỗn hợp tỏi-mắm-đường ngấm đều. Khi thấy món ăn chuyển màu vàng sánh thì tắt bếp, gắp cánh gà ra đĩa trình bày. Có thể rắc thêm 1 ít tỏi vi hoặc vừng nếu thích.

Cánh gà chiên nước mắm thành phẩm - Ảnh: Internet

Mẹo nhỏ khi chiên cánh gà:

Cho chút bột bắp để khi chiên không bị bắn dầu, vừa giúp giữ thịt không bị khô. Tuy nhiên, không nên cho nhiều quá vì khi chiên bị xù lên khô, làm bề mặt thiếu sự bóng mướt, hấp dẫn.

Không nên chiên lâu quá làm thịt bị khô.

Bạn có thể dùng nồi chiên không dầu để chiên gà thay vì dầu ăn.

Ăn cánh gà chiên nước mắm có béo không?

Để trả lời câu hỏi này, trước tiên các bạn cần phải tính được lượng calo mà cơ thể cần cho 1 bữa và lượng calo mà món cánh gà chiên nước mắm cung cấp. Để tính được lượng calo này, các bạn có thể thực hiện 1 số phép tính đơn giản như sau:

+ Tính mức calo mà mỗi bữa bạn cần cung cấp cho 1 bữa ăn: Trung bình 1 người trưởng thành sẽ cần phải nạp khoảng 2000 calo/ngày để phục vụ các hoạt động của cơ thể. Nếu 1 ngày ăn 3 bữa thì lượng calo mà bạn cần nạp trong 1 bữa là khoảng 667 calo.

+ Tính mức calo mà 1 bữa ăn no cùng món cánh gà chiên mắm: Để ăn no với món cánh gà chiên nước mắm và không ăn thêm bất cứ món ăn nào khác. Các bạn sẽ cần ăn khoảng 300g (tương đương với khoảng 3 chiếc cánh gà). Tương đương với lượng calo mà bạn cung cấp cho cơ thể lúc này là khoảng 1330 calo.

Dựa theo kết quả tìm được có thể thấy lượng calo được cung cấp từ 1 bữa no với món cánh gà chiên nước mắm cao hơn rất nhiều so với lượng mà cơ thể cần cho 1 bữa (chiếm hơn nửa lượng calo cần cho 1 ngày). Do đó, đối với câu hỏi ăn cánh gà chiên nước mắm có béo không? câu trả lời là Có.

Vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên các bạn nên hạn chế ăn món ăn này và khi ăn cần phải ăn với số lượng phù hợp, đặc biệt là những bạn đang thực hiện giảm cân. Bạn cũng có thể bổ sung thêm rau xanh ăn kèm, vừa ngon miệng lại tăng cường chất xơ cho cơ thể.