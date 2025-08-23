Nóng: Bão số 5 liên tục tăng cấp, cảnh báo 3 tỉnh có mưa to, thời tiết nguy hiểm trong 6 giờ tới

Đời sống 23/08/2025 17:28

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết lúc 13h ngày 23/8, bão số 5 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão giật cấp 9, giật cấp 11.

Theo thông tin từ báo Dân trí, bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Đến 13h ngày 24/8, bão số 5 trên vùng biển phía Nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc). Lúc này bão đã tăng cấp với sức gió cấp 11-12, giật cấp 14 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và tiếp tục mạnh thêm.

Dự báo đến chiều 25/8, bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão lúc này có thể mạnh cấp 12, giật 15.

Nhận định về những diễn biến tiếp theo của bão số 5, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết điều kiện thời tiết trên Biển Đông đang khá thuận lợi để bão số 5 mạnh thêm.

Thứ nhất, nhiệt độ mặt nước biển cao, hiện ở khu vực bão có khả năng đi qua đo được nhiệt độ khoảng 30 độ C, đây là yếu tố rất thuận lợi để bão mạnh lên.

Thứ hai, ở tầng khí quyển trên cao, độ đứt gió tương đối nhỏ và điều này khiến lượng ẩm tích tụ lại, tạo điều kiện cho hoàn lưu của bão phát triển mạnh.

Thứ ba, gió Tây Nam ở phía Nam tâm bão kết hợp với gió đông và đông bắc ở phía trên tạo xoáy bão.

Nóng: Bão số 5 liên tục tăng cấp, cảnh báo 3 tỉnh có mưa to, thời tiết nguy hiểm trong 6 giờ tới - Ảnh 1
Hướng di chuyển của bão số 5 - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ Báo Lao Động, trong 6 giờ qua (từ 2 giờ đến 8 giờ ngày 23.8), khu vực các tỉnh Sơn La, Lào Cai và Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to như Chiềng Khay 55,8mm (Sơn La), Lùng Vai 63,2mm (Lào Cai); Cô Tô 55,8mm, Lòng Dinh 51,8mm (Quảng Ninh);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3 - 6 giờ tới (tính từ 8 giờ 45 ngày 23.8), khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 10 - 30mm,có nơi trên 80mm.

Trong 6 giờ tới (tính từ 8 giờ 45 ngày 23.8), nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường Mường Bú, Mường Chiên, Mường Giôn, Mường Khiêng, Mường La ở tỉnh Sơn La; Bắc Hà, Bản Lầu, Bản Liền, Cao Sơn, Lùng Phình, Mường Khương, Pha Long, Si Ma Cai, Tả Củ Tỷ ở Lào Cai; Đặc khu Cô Tô, Đặc khu Vân Đồn ở Quảng Ninh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp 1.

Nóng: Bão số 5 liên tục tăng cấp, cảnh báo 3 tỉnh có mưa to, thời tiết nguy hiểm trong 6 giờ tới - Ảnh 2
Dự báo một số tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác hôm nay 23/8 - Ảnh: Báo Dân trí

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động nghiêm trọng tới môi trường, uy hiếp tính mạng người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc di chuyển của phương tiện; công trình dân sinh và hạ tầng kinh tế, gây thiệt hại đến hoạt động sản xuất và đời sống xã hội.

Cơ quan khí tượng khuyến nghị các địa phương cần chủ động rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, các khu vực xung yếu để có biện pháp phòng tránh và ứng phó kịp thời với những nguy cơ nêu trên.

