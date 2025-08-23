56 tiểu thương 'trắng tay' sau vụ chồng chém vợ rồi đốt nhà làm cháy chợ ở Cà Mau

Đời sống 23/08/2025 14:36

Người đàn ông chém vợ "hờ" rồi đốt nhà dẫn đến cháy lan sang chợ ở Cà Mau làm 56 kiot bị thiệt hại hoàn toàn

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 23/8, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết sức khỏe của bệnh nhân N.V.P. (63 tuổi; ngụ xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau) đã tạm ổn, hiện đang điều trị tại khoa gây mê hồi sức. Trước đó, ông P. đã tự cắt vào cổ tay rồi nhập viện trong tình trạng da niêm nhợt, đau cẳng tay với vết thương phức tạp; vết bỏng độ I, II ở vùng lưng… 

Một lãnh đạo của UBND xã Thanh Tùng cho hay ông P. được xác định là người gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng. "Các ngành chức năng đã khống chế kịp thời ngọn lửa chứ không thì vụ cháy sẽ còn thiệt hại nặng nề hơn bởi phía đầu chợ Thanh Tùng là khu dân cư" – vị lãnh đạo này chia sẻ.

56 tiểu thương 'trắng tay' sau vụ chồng chém vợ rồi đốt nhà làm cháy chợ ở Cà Mau - Ảnh 156 tiểu thương 'trắng tay' sau vụ chồng chém vợ rồi đốt nhà làm cháy chợ ở Cà Mau - Ảnh 2
Nhiều tiểu thương đã trắng tay sau vụ cháy chợ Thanh Tùng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VOV, trưa 22/8, sau khi cự cãi thì ông P. đã chém người phụ nữ sống chung như vợ chồng với mình là bà B.P.T. (52 tuổi). Bà T. được hàng xóm đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Sau đó, ông P. lấy bình gas rồi châm lửa đốt nhà, dẫn đến cháy lan sang các ki-ốt của chợ Thanh Tùng nằm bên cạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại cùng Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy. Đến khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Vụ việc rất may không gây thiệt hại về người nhưng đã làm thiệt hại hoàn toàn 56 căn ki-ốt và hàng hóa của các tiểu thương với tổng số tiền trên 20 tỉ đồng.

56 tiểu thương 'trắng tay' sau vụ chồng chém vợ rồi đốt nhà làm cháy chợ ở Cà Mau - Ảnh 3
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VOV

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại do vụ cháy.

