Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 23/8, Công an phường Thới Hòa, TP.HCM phối hợp cùng cơ quan liên quan đang làm rõ vụ tai nạn xảy ra vào trưa cùng ngày khiến cô gái tử vong tại chỗ, nam thanh niên nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng gần 12h ngày 23-8 trên đường NE2, phường Thới Hòa, TP.HCM (thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ).

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Thời điểm trên, xe máy mang biển số tỉnh Long An cũ do đôi nam nữ chở nhau chạy trên đường NE2, bất ngờ tông vào đuôi xe container đang đậu trong làn ô tô.

Cú tông mạnh khiến xe máy văng một đoạn, hai nạn nhân ngã khỏi xe khiến cô gái tử vong tại chỗ, nam thanh niên nguy kịch.

Cô gái tử vong tại chỗ, nam thanh niên nguy kịch sau cú tông mạnh xe máy vào đuôi container đang đậu trên đường ở TP.HCM - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại hiện trường, xe máy nằm trong làn ô tô bị hư hỏng nặng, thi thể cô gái nằm gần xe máy. Người dân đã nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân nam đi cấp cứu.

Nhận tin báo, cảnh sát giao thông TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cảnh sát giao thông Công an TP.HCM điều tra.

