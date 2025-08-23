Nghẹt thở giải cứu 7 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hưng Yên

Đời sống 23/08/2025 14:12

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hưng Yên kịp thời chữa cháy, giải cứu 7 người trong một gia đình mắc kẹt bên trong căn nhà 3 tầng.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 23/8, đại diện lãnh đạo Phòng PCCC và CHCN, Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận, vụ cháy xảy ra vào khoảng 4h tại nhà của ông Nguyễn Thanh Nghị (107 đường Hoàng Thị Loan, phường Phố Hiến).

Ngay sau khi nhận tin, đơn vị đã cử 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ chiến sĩ, dưới sự chỉ huy của Thượng tá Nguyễn Viết Tân, Phó Trưởng phòng đã đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

Nghẹt thở giải cứu 7 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hưng Yên - Ảnh 1
Cháy lớn tại ngôi nhà ở phường Phố Hiến - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VietNamNet, lực lượng chức năng đã trèo lên mái tôn hàng xóm để tiếp cận ban công tầng 2 của ngôi nhà và phát hiện có 7 người mắc kẹt (2 nạn nhân ở tầng 2 và 5 nạn nhân tại tầng 3).

Lực lượng chức năng đã phá cửa tầng 1 của ngôi nhà và đưa 7 người bị nạn thoát ra ngoài. Đồng thời, sơ cứu cho ông Nguyễn Thanh Nghị bị thương ở chân do đạp vào kính, bị bỏng ở vai.

Nghẹt thở giải cứu 7 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hưng Yên - Ảnh 2Nghẹt thở giải cứu 7 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hưng Yên - Ảnh 3Nghẹt thở giải cứu 7 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hưng Yên - Ảnh 4
7 người mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy được cứu sống - Ảnh: VietNamNet

Các nạn nhân bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên cấp cứu. 

Đến khoảng 4h22 cùng ngày, đám cháy được dập tắt, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ Ninh Bình mất tích khi vào núi bắt ốc, xót xa cảnh tượng ở hiện trường

Tìm thấy thi thể người phụ nữ Ninh Bình mất tích khi vào núi bắt ốc, xót xa cảnh tượng ở hiện trường

Sáng 23/8, lực lượng chức năng, người nhà đã tìm thấy thi thể bà Trần Thị Vân (46 tuổi, trú tại thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình) mất tích khi vào rừng bắt ốc đá.

