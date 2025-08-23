Sáng 23/8, lực lượng chức năng, người nhà đã tìm thấy thi thể bà Trần Thị Vân (46 tuổi, trú tại thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình) mất tích khi vào rừng bắt ốc đá.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 23/8, lãnh đạo UBND xã Tân Thanh (Ninh Bình) xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Trần Thị Vân (47 tuổi, trú tại thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh), người đã mất tích khi vào rừng bắt ốc từ ngày 20/8.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bà V - Ảnh: VietNamNet

Bà Vũ Thị Hường, Bí thư chi bộ thôn Đồng Ao thông tin, thi thể bà Vân được lực lượng chức năng tìm thấy ở khu vực rừng thuộc địa bàn xã.

“Thi thể bà Vân bị đất đá sạt lở đè lên. Hiện, lực lượng chức năng đang tìm phương án đưa thi thể bà về với gia đình”, bà Hường nói.

Bà Trần Thị Vân mất tích khi vào núi bắt ốc từ sáng 20/8 - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, khu vực chị Vân tới tìm ốc là rừng núi rậm rạp, nhiều đá tai mèo, ít người qua lại. Ngoài việc lục soát thực địa, lực lượng chức năng cũng rà soát hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường nghi vấn song chưa phát hiện manh mối.

Gia đình cho biết chị Vân sống một mình, không chồng con, nhiều năm mưu sinh bằng nghề bắt ốc đá trên núi - công việc phụ của nhiều người dân địa phương vào mùa mưa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tim-thay-thi-the-nguoi-phu-nu-ninh-binh-mat-tich-khi-vao-nui-bat-oc-xot-xa-canh-tuong-o-hien-truong-740529.html