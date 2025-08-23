Ông Sy Van Nguyen được phát hiện bất tỉnh trong biệt thự trồng nho trên đỉnh đồi tại Santa Rosa, California. Con rể ông, Khanh Trong Tran, là người báo tin với gia đình. Các nhân viên y tế nhanh chóng có mặt và đưa ông đi cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ Daily Mail, ngày 11/8, ông Sy Van Nguyen được phát hiện bất tỉnh trong biệt thự trồng nho trên đỉnh đồi tại Santa Rosa, California. Con rể ông, Khanh Trong Tran, là người báo tin với gia đình. Các nhân viên y tế nhanh chóng có mặt và đưa ông đi cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi. Ban đầu, cảnh sát không thấy dấu vết bất thường trên thi thể, cũng không nghi ngờ đây là một vụ án mạng. Nhưng chỉ 4 ngày sau, đến 15/8, tình thế hoàn toàn thay đổi khi con trai ông Nguyen cung cấp đoạn video từ camera giám sát trong phòng cha. Trong video, Tran được nhìn thấy dùng túi nylon và gối để khiến cụ ông 94 tuổi nghẹt thở. "Đây rõ ràng là một vụ giết người lạnh lùng, tàn nhẫn", trung sĩ Juan Valencia của Sở cảnh sát hạt Sonoma nói với đài KGO-TV.

Theo cảnh sát, Tran sống cùng khu đất với cha vợ, nhưng ở căn nhà riêng, và chính ông là người chăm sóc nạn nhân hàng ngày. Khi bị bắt, Tran khai mình "mệt mỏi vì phải chăm sóc cha vợ đã 94 tuổi". Ngày 16/8, Tran bị buộc tội giết người và bị giam giữ.

Sự việc gây chấn động cộng đồng Santa Rosa. Một người hàng xóm, ông Rod Burglund, cho biết: "Ông ấy - tôi hay gọi là Ken - lúc nào cũng tỏ ra là người đàng hoàng. Thật khó tin chuyện này lại xảy ra". Phiên tòa tiếp theo của Tran được ấn định vào ngày 15/9. Biệt thự gia đình ông Sy Van Nguyen, nơi xảy ra án mạng - Ảnh: ABC 7 News Trước đó, theo thông tin từ VOV, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 8/8/2025, ông Nguyễn Văn Hoàng (61 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp) có tổ chức uống rượu cùng Nguyễn Trần Phục Sinh (là con rể ông Hoàng) và một người con ruột của ông Hoàng. Trong lúc uống rượu giữa ông Hoàng và Sinh có xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ ông Hoàng dùng tay đánh vào vùng mặt và dùng miệng cắn vào tay của Sinh. Tức giận Sinh lấy con dao Thái Lan đang để trên bàn gần đó đâm nhiều cái vào vùng lưng, ngực và bụng ông Hoàng gây ra nhiều vết thương. Sau đó, ông Hoàng được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp cấp cứu. Do vết thương nặng nên chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị đến ngày 12/8 thì tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi ông Hoàng bị vật sắc nhọn tác động gây đa vết thương, trong đó có vết thương thấu ngực, bụng gây thủng đa tạng dẫn đến sốc, mất máu là nguyên nhân gây tử vong. Sau khi hay tin ông Hoàng chết, được sự vận động của gia đình Nguyễn Trần Phục Sinh đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - công an tỉnh Đồng Tháp đầu thú.

Kinh hoàng: Sập cầu đang xây trên sông, 16 người tử vong và mất tích Vào thời điểm xảy ra sự cố khoảng 3h sáng ngày 22/8, có 15 công nhân và một quản lý dự án đang làm việc tại cây cầu bắc qua sông Hoàng Hà, tỉnh Thanh Hải.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-lanh-nguoi-cua-con-re-goc-viet-sat-hai-bo-vo-94-tuoi-740528.html