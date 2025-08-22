Kinh hoàng: Sập cầu đang xây trên sông, 16 người tử vong và mất tích

Vào thời điểm xảy ra sự cố khoảng 3h sáng ngày 22/8, có 15 công nhân và một quản lý dự án đang làm việc tại cây cầu bắc qua sông Hoàng Hà, tỉnh Thanh Hải.

Theo thông tin từ VnExpress,dẫn tin từ Xinhua, Cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc cho biết cầu đường sắt đang thi công tại huyện Tiêm Trát, tỉnh Thanh Hải bị sập vào khoảng 3h ngày 22/8 (2h giờ Hà Nội) do đứt dây cáp.

Vào thời điểm tai nạn xảy ra, 15 công nhân và một quản lý đang có mặt trên cầu. Giới chức cho biết 10 người thiệt mạng trong sự cố, 4 người mất tích và chưa thể xác định tình trạng hai người còn lại.

Video trích xuất từ camera giám sát cho thấy phần giữa cây cầu đổ sập xuống sông trong đêm, một đoạn sàn cầu đổ nghiêng dưới sông. Theo giới chức địa phương, hàng trăm nhân viên cứu nạn đang có mặt tại hiện trường.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, dẫn tin từ People Daily, Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc đã cử lực lượng đặc nhiệm đến hiện trường vụ tai nạn để hướng dẫn và phối hợp các nỗ lực cứu hộ, tập trung vào việc tìm kiếm những người rơi xuống nước.

Đến 10 giờ sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 7 nạn nhân. 9 người còn lại còn đang mất tích. Chưa có cập nhật mới về công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc khẳng định sẽ nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn để ngăn ngừa những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai.

Kinh hoàng: Sập cầu đang xây trên sông, 16 người tử vong và mất tích - Ảnh 1
Cầu đường sắt tại tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc đổ sập ngày 22/8 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Cây cầu bị sập là cầu Hoàng Hà Tiêm Trát - một trong những dự án hạ tầng trọng điểm trên tuyến đường sắt Tứ Xuyên-Thanh Hải.

Hồi tháng 6, truyền thông địa phương cho biết việc xây dựng 2 bên trụ cầu chính đã hoàn thành và phần cầu chính dự kiến sẽ được nối thông trong tháng 8 này.

 

