Máy bay gãy cánh khi đang bay ở độ cao 12.000 m, nhiều hành khách hốt hoảng

Thế giới 21/08/2025 15:37

Đoạn video do Arif ghi lại cho thấy cánh tà lủng lẳng phía sau cánh khi máy bay bay ở tốc độ hàng trăm km/h ở độ cao hàng nghìn mét. Cô lo ngại nếu bộ phận này gãy hoàn toàn thì có thể va vào đuôi máy bay và gây ra tai nạn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, dẫn tin từ CBS, máy bay Boeing 737 mang số hiệu chuyến bay 1893 của hãng Delta Air Lines bay từ sân bay quốc tế Orlando đến sân bay quốc tế Austin-Bergstrom hôm 19/8 thì hành khách phát hiện một bộ phận ở phía sau cánh đã bị gãy một phần.

“Chúng tôi tưởng đó là nhiễu động không khí mạnh. Máy bay rung lắc dữ dội. Người phụ nữ ngồi phía trước chúng tôi mở cửa sổ ra và nói nó bị gãy. Tôi mở cửa sổ nhìn và thấy sợ hãi”, hành khách Shanila Arif kể lại.

Sau khi máy bay hạ cánh, Delta Air Lines cho biết: “Một phần cánh tà bên trái không còn ở đúng vị trí. Máy bay đã được tạm dừng khai thác để bảo dưỡng”.

Cánh tà là các bề mặt ở phía sau cánh, được thiết kế để mở rộng khi cất cánh và hạ cánh. “Chúng tôi xin lỗi khách hàng về trải nghiệm này vì không có gì quan trọng hơn sự an toàn của nhân viên và hành khách”, hãng hàng không cho biết và cam kết sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra của FAA.

Trên máy bay có 62 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, may mắn không có ai bị thương.

Máy bay gãy cánh khi đang bay ở độ cao 12.000 m, nhiều hành khách hốt hoảng - Ảnh 1
Một phần cánh trái của chiếc phi cơ bị gãy - Ảnh: Shanila Arif

Theo thông tin từ VietNamNet, dẫn tin từ kênh CNN, Shanila Arif kể rằng chiếc phi cơ dân dụng chở cô và nhiều hành khách khác hôm 19/8 đang trong lộ trình từ Sân bay quốc tế Orlando ở bang Florida, Mỹ, tới Sân bay quốc tế Austin-Bergstrom ở bang Texas thì một phụ nữ phát hiện “vật gì đó đã gãy khỏi cánh máy bay”.

“Chúng tôi cảm thấy một sự nhiễu động mạnh. Chiếc máy bay khi đó đã rung lắc. Người phụ nữ ngồi trước chúng tôi mở rèm che cửa sổ và nói rằng cánh máy bay đã hư hại. Tôi cũng mở rèm che cửa sổ và cảm thấy hoảng hốt…”, cô Shanila thuật lại tình hình khi đó.

Hiện Cục Hàng không liên bang (FAA) Mỹ đã cho mở cuộc điều tra nguyên nhân gây ra sự cố trên.

Vụ tai nạn xảy ra tại huyện Guzara, tỉnh Herat vào tối 19/8 khi một chiếc xe buýt chở khách va chạm với một xe máy và một xe bồn chở nhiên liệu, gây ra một vụ nổ lớn, các quan chức và nhân chứng cho biết.

