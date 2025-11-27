Diễn biến mới nhất vụ bảo mẫu cho bé 2 tuổi uống nhầm dung dịch tẩy rửa tử vong

Đời sống 27/11/2025 13:55

Sáng 27/11, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ra Quyết định khởi tố một bảo mẫu vô ý để cháu bé 2 tuổi uống nhầm nước tẩy rửa dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 27/11, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ra Quyết định khởi tố một bảo mẫu vô ý để cháu bé 2 tuổi uống nhầm nước tẩy rửa dẫn đến tử vong.

Trước đó, ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiếp nhận thông tin từ Công an phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng (nay là phường Lê Chân, TP Hải Phòng) về việc cháu Đ.G.B, sinh ngày 10/1/2023, là con của chị Đ.T.T, - SN 1987, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng) tử vong không rõ nguyên nhân tại nhà số 18A/268/292 Lạch Tray, phường Lê Chân, TP Hải Phòng.

Quá trình điều tra xác định, chị Đ.T.T gửi trông 3 con ở nhà chị Phạm Hải Anh (SN 1992, ở số 18A/268/292 Lạch Tray, phường Lê Chân, TP Hải Phòng).

Trong quá trình trông trẻ, do Phạm Hải Anh không trông coi quản lý chặt chẽ nên cháu Đ.G.B tự uống dung dịch tẩy rửa, dẫn đến cháu Đ.G.B thiệt mạng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Hải Anh về tội Vô ý làm chết người.

Diễn biến mới nhất vụ bảo mẫu cho bé 2 tuổi uống nhầm dung dịch tẩy rửa tử vong - Ảnh 1
Nguyễn Thị Quyên bị bắt giam - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ báo Bảo vệ và Pháp luật, một vụ việc tương tự xảy ra tại Quảng Ngãi. Khoảng 7h30 ngày 16/7/2025, chị B.T.M.P. đưa con trai là cháu L.A.K. (SN 2024) đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý do Nguyễn Thị Quyên (SN 1985, trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) trực tiếp quản lý và chăm sóc.

Sau bữa ăn sáng, cháu K. quấy khóc, không chịu ngủ. Trong lúc mất bình tĩnh, Quyên bế cháu lên rồi ném xuống tấm nệm được trải dưới nền nhà trong phòng ngủ. Khi cháu tiếp tục bò gần cửa và tiếp tục khóc, Quyên tiếp tục ném cháu xuống nền gạch cứng.

Ngay sau đó, cháu K. có biểu hiện nôn ói, co giật, tím tái. Bà Quyên cùng người nhà đưa cháu đến Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi cấp cứu. Do tình trạng chuyển biến xấu, cháu K. được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị chuyên sâu.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng vào cuộc, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera giám sát tại cơ sở giữ trẻ, thu thập lời khai từ các nhân chứng và những người liên quan để điều tra vụ án.

Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tại Đà Nẵng, cháu K. bị tổn thương sọ não, xuất huyết nội sọ, tụ máu dưới màng cứng, tổn thương não diện rộng, tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 47%.

Ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Quyên về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nam diễn viên tử vong trong vụ cháy khi đến nhà bạn chơi

Nam diễn viên tử vong trong vụ cháy khi đến nhà bạn chơi

Mới đây, nam diễn viên Nhật Bản Kataoka Kamezo vừa thiệt mạng trong 1 vụ cháy xảy ra ở quận Adachi, Tokyo.

Xem thêm
Từ khóa:   bé 2 tuổi tử vong tin moi uống dung dịch tẩy rửa

TIN MỚI NHẤT

NÓNG: Tử hình người phụ nữ đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua

NÓNG: Tử hình người phụ nữ đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua

Đời sống 6 phút trước
Đúng vào ngày đầu tiên của tháng 12/2025, 3 con giáp hốt trọn tiền tỷ, lộc rơi khắp nhà, may mắn ngập trời, ngồi không cũng giàu

Đúng vào ngày đầu tiên của tháng 12/2025, 3 con giáp hốt trọn tiền tỷ, lộc rơi khắp nhà, may mắn ngập trời, ngồi không cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Gần 100 bệnh nhân tham gia chương trình sinh hoạt CLB “Thương Phổi”

Gần 100 bệnh nhân tham gia chương trình sinh hoạt CLB “Thương Phổi”

Sống khỏe 1 giờ 23 phút trước
Đúng 49 ngày tới, 3 con giáp đổi vận bất ngờ nhờ Thần Tài trợ duyên, sự nghiệp hanh thông thành công ngoài mong đợi

Đúng 49 ngày tới, 3 con giáp đổi vận bất ngờ nhờ Thần Tài trợ duyên, sự nghiệp hanh thông thành công ngoài mong đợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Kinh hoàng tàu hỏa lao vào nhóm công nhân đường sắt, 11 người tử vong

Kinh hoàng tàu hỏa lao vào nhóm công nhân đường sắt, 11 người tử vong

Thế giới 1 giờ 28 phút trước
Diễn biến mới nhất vụ bảo mẫu cho bé 2 tuổi uống nhầm dung dịch tẩy rửa tử vong

Diễn biến mới nhất vụ bảo mẫu cho bé 2 tuổi uống nhầm dung dịch tẩy rửa tử vong

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Lý do 'nữ hoàng thảm đỏ' Địch Lệ Nhiệt Ba không thể thành nữ chính 'gánh phim'

Lý do 'nữ hoàng thảm đỏ' Địch Lệ Nhiệt Ba không thể thành nữ chính 'gánh phim'

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Hết năm 2025, 3 con giáp ngồi trên đống tiền, Tài Lộc vây quanh, phúc khí tràn đầy, sự nghiệp khởi sắc, tài vận hanh thông không ai bằng

Hết năm 2025, 3 con giáp ngồi trên đống tiền, Tài Lộc vây quanh, phúc khí tràn đầy, sự nghiệp khởi sắc, tài vận hanh thông không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Sau 00h00 ngày 28/11/2025, chúc mừng 3 con giáp hốt trọn Phú Quý giàu sang, nhà xe có đủ, làm một hưởng mười, thảnh thơi đếm tiền

Sau 00h00 ngày 28/11/2025, chúc mừng 3 con giáp hốt trọn Phú Quý giàu sang, nhà xe có đủ, làm một hưởng mười, thảnh thơi đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (28/11-29/11), 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (28/11-29/11), 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhỏ nhảy cầu, khiến một cháu tử vong

NÓNG: Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhỏ nhảy cầu, khiến một cháu tử vong

Vụ ô tô lấn làn tông xe đầu kéo, 4 người tử vong ở Lạng Sơn: Khởi tố vụ án, bắt giữ tài xế

Vụ ô tô lấn làn tông xe đầu kéo, 4 người tử vong ở Lạng Sơn: Khởi tố vụ án, bắt giữ tài xế

Kinh hoàng cảnh tượng 2 xe buýt tông nhau trực diện, 6 người tử vong, 32 người bị thương

Kinh hoàng cảnh tượng 2 xe buýt tông nhau trực diện, 6 người tử vong, 32 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Tử hình người phụ nữ đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua

NÓNG: Tử hình người phụ nữ đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua

Người phụ nữ hạ độc 4 người thân bằng xyanua khóc khi nghe cáo trạng

Người phụ nữ hạ độc 4 người thân bằng xyanua khóc khi nghe cáo trạng

NÓNG: Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhỏ nhảy cầu, khiến một cháu tử vong

NÓNG: Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhỏ nhảy cầu, khiến một cháu tử vong

Thông tin MỚI trong vụ giáo viên và bảo mẫu nhiều lần hành hạ trẻ khuyết tật

Thông tin MỚI trong vụ giáo viên và bảo mẫu nhiều lần hành hạ trẻ khuyết tật

Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa lùm cỏ rậm rạp ở TP.HCM

Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa lùm cỏ rậm rạp ở TP.HCM

Xe chở công nhân bất ngờ lật ngang, hơn 10 người nhập viện cấp cứu

Xe chở công nhân bất ngờ lật ngang, hơn 10 người nhập viện cấp cứu