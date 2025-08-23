Ngày 23/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố, tạm giam 4 tháng đối với Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi) để điều tra tội Giết người.

Theo thông tin từ VOV, ngày 23/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hà Thị Lai Hạ (SN 2002), trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ) về tội "Giết người", theo quy định của điều 123 Bộ Luật hình sự

Trước đó, ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về việc anh Nguyễn Tiến Doanh (SN 2000) bị vợ là Hà Thị Lai Hạ dùng dao đâm vào mạn sườn bên trái dẫn đến tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai đối tượng Hà Thị Lai Hạ - Ảnh: VOV

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhận chứng, bắt giữ đối tượng Hạ để điều tra vụ án mạng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ, khoảng 0h20 ngày 17/8, sau khi Nguyễn Tiến Doanh và Hà Thị Lai Hạ cùng đi ăn liên hoan uống rượu về nhà tại khu 1 (Phú Mỹ) thì giữa Doanh và Hạ xảy ra mâu thuẫn cãi nhau về kinh tế.

Giọt nước mắt muộn màng của người vợ nhẫn tâm sát hại chồng chỉ vì mâu thuẫn về kinh tế - Ảnh: VnExpress

Sau đó, Hạ đã dùng dao, loại dao gọt hoa quả đâm 1 cái vào mạn sườn bên trái và rút dao ra làm Doanh chảy máu. Anh Doanh ôm vết thương bỏ chạy ra ngoài sân thì Hạ tiếp tục cầm dao dồn đuổi theo để đâm Doanh. Cùng lúc này, ông Nguyễn Tiến Mạnh và bà Hà Thị Thu Hường là bố mẹ của Doanh can ngăn nhưng không được.

Do vết thương nặng, Doanh ngã bất tỉnh ở sân trước cửa nhà. Sau đó được đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nhưng đã tử vong. Được biết, anh Doanh và Hạ lấy nhau khoảng 5 năm nay, có con trai 5 tuổi, hai người làm công nhân, cùng chung một công ty.

Ô tô bị 'vò nát' sau tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, người văng xuống đường, 4 người nhập viện Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ tai nạn xảy ra tại đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Cú va chạm khiến một ô tô con bị vò nát, ít nhất 1 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-vo-sat-hai-chong-o-phu-tho-bi-khoi-to-loi-khai-nhan-tam-cung-giot-nuoc-mat-muon-mang-cua-nguoi-vo-740527.html