Xe đưa rước công nhân va chạm xe máy trong đêm mưa, bé gái 2 tuổi tử vong

Đời sống 23/08/2025 09:07

Tối 22/8, Công an phường Tân Tạo phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Lê Đức Anh (TP.HCM).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 23/8, Công an phường Tân Tạo phối hợp Công an TP HCM điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một bé gái tử vong.

Qua điều tra, chiều tối 22/8, xe đưa rước công nhân biển số TP HCM của một công ty chạy trên đường Lê Đức Anh, hướng vòng xoay An Lạc đi ngã tư An Sương. Khi đến đoạn bên hông cầu vượt Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo (quận Bình Tân cũ) thì xảy ra va chạm với xe máy do người đàn ông điều khiển chở 2 cháu bé phía sau.

Sau khi xe máy ngã xuống đường, một bé gái 2 tuổi tử vong tại chỗ, người đàn ông cùng cháu nhỏ còn lại bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Xe đưa rước công nhân va chạm xe máy trong đêm mưa, bé gái 2 tuổi tử vong - Ảnh 1
Khu vực xảy ra tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngay khi nhận tin báo, Công an phường Tân Tạo phối hợp Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Tuyến đường Lê Đức Anh đoạn bên hông cầu vượt Tỉnh lộ 10 hướng đi An Sương bị ùn ứ nhiều giờ.

Xe đưa rước công nhân va chạm xe máy trong đêm mưa, bé gái 2 tuổi tử vong - Ảnh 2
Các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn khiến bé gái 2 tuổi tử vong được đưa về trụ sở công an để điều tra - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Người dân địa phương cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa lớn, người đàn ông điều khiển xe máy đang trên đường rước cháu đi học về thì gặp nạn.

Công an đã trích xuất camera an ninh từ các hộ dân quanh khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

